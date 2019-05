Újabb viharok, zivatarok, esetenként jégeső is várható

Több megyében továbbra is zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, melynek előrejelzése szerint délkeleten már felszakadozik, csökken a felhőzet, másutt még jobbára borult marad az ég.

A veszélyjelzés szerint Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a zivatarveszély miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

A fővárosban, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A Dunától keletre, illetve a Dunántúl északkeleti részén néhol zivatar előfordulhat. A hajnali, reggeli órákra egyre inkább keleten, északkeleten van esély még egy-egy előfordulására.

Csütörtökön napközben előreláthatólag délutánig, estig a délkeleti megyékben alakulhat ki helyenként zivatar, viharos szél és kisebb méretű jég.

Egyre inkább a Dunántúlra koncentrálódik a tartós csapadékhullás, ott is egyre kevesebb helyen lesz jellemző. Ugyanakkor keletebbre délután szórványosan alakul ki zápor, délkeleten néhol zivatar is. Az északi, északkeleti szél az Észak-Dunántúlon, valamint a Zemplén tágabb környezetében erős lesz, az Alpokalján éjszaka, illetve zivatarokban holnap viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 17, keletebbre 15 és 23 fok között valószínű.