Az államtitkár felvilágosította biológiából Ungár Pétert

Ön kérdésében végig a felnőttek szemszögéből közelíti meg a helyzetet, és nem a gyermek szemszögéből. Emlékeztetném Képviselő urat, hogy azonos nemű pároknak nem jogi, hanem biológiai okokból nem lehet közös gyermeke

– oktatta ki Rétvári Bence írásbeli válaszul Ungár Pétert. Az LMP-s képviselő azután fordult a kormány illetékes tagjához, Kásler Miklóshoz írásban, hogy Kövér László fideszes házelnök és a nyomában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a homoszexuális magyar állampolgárokat kirekesztő nyilatkozatokat tett.

Az Index írta meg, hogy Kövér László házelnök május közepén egy zuglói fórumon a pedofíliához hasonlította azt a követelést, hogy a homoszexuálisok házasodhassanak és gyereket fogadhassanak örökbe. Hozzátette azt is, hogy

erkölcsi értelemben semmi különbség nincs egy pedofil magatartása között, meg a között, aki ezt követeli. Mindkettő esetben a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés, az önmegvalósítás eszköze. Különböző okokból nem akarok gyereket, de igényt tartok rá, hogy más gyerekét jogom legyen felnevelni.

Egyetlen nappal később a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt fűzte hozzá a fenti kijelentéshez, hogy „a magyar jog teljesen világos a tekintetben, hogy egynemű párok nem fogadhatnak örökbe.” Gulyás azt is mondta:

Én is úgy gondolom, hogy ez önzés azok részéről, akiknek saját gyerekük nem lehetne.

Nemcsak mindezeket, hanem a valós jogi tényállást felidézve fordult két írásbeli kérdéssel (pdf 1 és 2) is Ungár Péter az emberi erőforrások miniszterhez. A többi között azt kívánta tudni:

A Kormány álláspontja szerint, aki örökbe akar fogadni egy gyereket – legyen az homo- vagy heteroszexuális –, annak a számára „a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés, az önmegvalósítás eszköze”?

Ha egy gyermeket egy heteroszexuális pár sem kíván örökbe fogadni, de egy azonos nemű pár örülne ennek a lehetőségnek, akkor a kormány szerint a gyermek számára az a megfelelőbb, ha nem fogadja örökbe senki, és az a kívánatos, hogy ne kerüljön szerető családba?

Kásler nevében azonban Rétvári Bence parlamenti államtitkár válaszolt, aki szintén úgy kezdte, a magyar jogszabályi környezet tiszta és világos. Ezután az emberi államtitkár összefoglalta, hogy "az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony."

Rétvári Bence szerint tehát azok a gyermekek, amelyek nem házas felek szerelmének gyümölcséből születnek, a magyar jogszabályi környezet alapján nem családban élnek.

Az élettársai kapcsolatban családot alapítók diszkriminációja ugyanakkor csak mellékszál a válaszban, mely szerint az örökbefogadás személyi feltételeiről a Ptk. rendelkezik, és eszerint "kizárólag házastársak által van lehetőség közös gyermekként történő örökbefogadásra, az élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek erre nincs lehetősége. Ezt erősítik meg a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény rendelkezések", írta Rétvári.

Ha Ön nem képzelt helyzetből, hanem a mai magyar valóságból indul ki, akkor láthatja, hogy – főként meddőségi okokból – egy örökbefogadó házaspár helyén több másik is vár az örökbefogadás lehetőségére.

De ennél tovább is okítatta Ungárt az államtitkár, aki szerint

az örökbefogadás esetén mindenekfelett a gyermek érdekét kell nézni, erre utalt Házelnök úr is. A gyermek számára legnagyobb érzelmi biztonságot jelentő örökbe adás az elsődleges, ami az anyát és az apát jelenti"

– fogalmazott.

Ezután fogalmazta meg álláspontját arról, hogy Ungár – nyilván nem azért, mert véletlenül maga is meleg – nem a gyermek érdekét nézi, csakis az önző szintén meleg embertársaiét, amikor arról érdeklődik, miért is lenne jó szülők, szerető család nélkül felnőni egy gyermeknek, mint egy homoszexuális, vagy éppen leszbikus párral alkotott családban. Ráadásul Rétvári nagyvonalúan megfeledkezett hozzátenni a jogi iránymutatásaihoz azt is: egyenként, tehát nem párként a magyar jogrendben is lehetősége van meleg embereknek is örökbe fogadni. Az egyedülállókra ugyanis nem vonatkozik semmiféle korlátozás. Magyarul:

a magyar jog az azonos nemű párok számára a közös örökbefogadást nem teszi lehetővé, ám annak nincs törvényes akadálya, hogy a pár egyik tagja gyermeket fogadjon örökbe.