Az LMP július 6-án választja meg új vezetőit

Teljesen megújul az elnökség. Az LMP hagyományaihoz híven egy női és egy férfi társelnöke is lesz a pártnak-

Az LMP július 6-án tartja rendkívüli tisztújító kongresszusát - mondta az MTI-nek szombaton Kanász-Nagy Máté ügyvezető.

Az LMP teljes tisztújítást tart azt követően, hogy a párt elnöksége május 26-án, az európai parlamenti választás éjszakáján lemondott, miután nem jutottak mandátumhoz.

Ennek értelmében női és férfi társelnököt választanak, országos elnökségi titkárt és további hat elnökségi tagot. Ugyancsak megválasztják az országos politikai tanács, az etikai bizottság valamint a fegyelmi testület tagjait, ezek mandátuma ugyanis automatikusan megszűnik az elnökség mandátumának megszűnésével. A kongresszus kizárólag vezetőket választ, egyéb napirendi ponton nem szerepelnek a programjában.

A várakozások szerint az elnökség lemondása nem csak technikai volt, gyökeresen új jelöltek várhatóak. A pártban az a vélekedés, hogy a kampány nem volt elhibázott és a kérlelhetetlen zöld orientáció a fennmaradás záloga, ugyanakkor az EP-választás eredménye olyan mértékű csalódást okozott, amit óhatatlanul belső veszekedések is követtek.

Az LMP mindenféle belső etikai vizsgálat és összeveszés után alaposan megritkult, többen távoztak a 2018-as parlamenti választás után is a vezetésből, az ismertebb arcok közül Ungár Péter és Schmuck Erzsébet is etikai eltiltás alatt áll, ők azonban ezt elfogadták, így ha júliusban még nem is, de később vállalhatnak vezető tisztséget.