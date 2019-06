Az esőre hivatkozva nem vetette be a rendőrség a dunai mentésben a helikoptereket

„Az időjárási körülmények nem tették lehetővé a helikopterek bevetését" – válaszolta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), miután a Népszava rákérdezett, szerda este a Hableány elsüllyedése utáni mentéshez és az áldozatok kereséséhez miért nem vetették be a gépeket.

A lap azt írja, hogy az általuk megkérdezett repülési szakértő szerint nem voltak extrém rossz időjárási körülmények, habár esett az eső.

A Népszava azt is hozzáteszi, hogy az MD902-es helikopterekről 2017 elején az ORFK azt írta egy közleményében, hogy olyan robotpilóta van rajtuk, ami segítséget nyújt a rossz időjárási viszonyok esetén is. A gépeken olyan hőkamerás kutató-felderítő rendszer is van, ami segíti az eltűnt emberek felkutatását.

A rendőrség korábbi közleménye szerint a Margit hídnál a Dunán május 29-én 21 óra 5 perckor egy termes személyhajó és egy szállodahajó ütközött, a személyhajó drámai gyorsasággal elsüllyedt. Az elsüllyedt hajón összesen 35 ember volt, 2 fős magyar személyzet, valamint 33 dél-koreai turista. A baleset után a mentésben részt vevők hét embert kimentettek a vízből, és további hét ember holttestét találták meg – valamennyien a Koreai Köztársaság állampolgárai.

19 Galéria: Folynak a mentési munkálatok a hajóbaleset után Fotó: Ajpek Orsi / Index

A Népszava most arról is írt, hogy több szemtanú szerint is a vízirendészet egységei jóval a vízimentők után értek a baleset helyszínére szerda este. Az ORFK csütörtöki sajtótájékoztatóján még azt mondták, hogy az első bejelentés 21 óra 15-kor érkezett a rendőrségre, és a Dunai Vízirendészet Kapitányság első hajója 21.29-kor érkezett a helyszínre. A BRFK szerint azonban a vízirendészet első hajózó járőre már 21 óra 15 perckor a helyszínre ért, mert a hajózók csatornáján már az állampolgári bejelentés előtt értesült az ütközésről.

Szemtanúk szerint elsőként a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kishajója ért a helyszínre. Civil kezdeményezésre, három szervezet együttműködésével két hónapja tették a Dunára azt a sürgősségi mentőhajót, amely a Balatonon már évtizedek óta működő vízimentő-szolgálat mintájára Budapesten és környékén szolgál majd. A hajó még nincs rendszerbe állítva, de szerdán azonnal mentek a katasztrófavédelem riasztására.