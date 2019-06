Lázár János újabb feladatot kapott

Lázár János exminiszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy újabb feladattal bízta meg Orbán Viktor miniszterelnök. A Tisza-család egykori otthona, egy ma nagyon romos geszti (Békés megye) épülettömb. Ezt az ingatlant kell a következő két évben Lázárnak felújítania és kulcsrakész állapotban átadni a Református Egyháznak.

Az épületben élt Tisza Kálmán, aki 1875 és 1890 között volt Magyarország miniszterelnöke, ezzel ő Magyarország eddig leghosszabban hatalmon levő kormányfője.Ha jól számolunk, összesítve már Orbán Viktor is éppen 15 évnél tart, de ha egyhuzamban számít csak, akkor is egy esetleges 2022-es ciklussal Orbán Viktor letaszíthatja Tiszát a trónról.

Geszten született a tragikus sorsú Tisza István is, Tisza Kálmán fia, aki pedig 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között is miniszterelnök volt. Nevéhez fűződik Magyarország első világháborús hadba lépése. A legendásan higgadt politikus ellen többször is merényletet követtek el, volt, hogy rálőttek a parlamentben, de a pulpitusba fúródó golyók ellenére Tisza folytatni kívánta az ülést (végül azért az emberei elvezették).

Egy másik alkalommal Lékai János (akinek a nevét viselte sokáig a mai Apor Vilmos tér) próbálta meg lelőni, de a fegyver nem sült el, és Tisza maga fegyverezte le a kommunista támadót. Végül máig tisztázatlan körülmények közepette az őszi rózsás forradalom idején magyar (egyes források szerint délszláv) katonák ölték meg.

Ellentmondásos politikus volt, az ő ideje során volt a legdurvább a parlamenti élet.

Az ellenzék olykor padokat fűrészelt,

máskor válogatott gorombaságot súgott a házelnök fülébe, akinek ezt Ferenc József kérésére később hangosan el kellett ismételnie,

az is ismert eset volt, amikor egy kifejezetten "dinamikus" képviselő a korabeli sajtó szerint elnyújtott és borzalmasan hangos, rikoltozó hangokat adott ki. Amikor a házelnök megkérdezte, hogy ez mi volt, annyit válaszolt, hogy "elnézést ásítottam."

Amikor pedig az akciók sikertelennek bizonyultak, az ellenzéki honatyák végeláthatatlan obstrukcióba kezdtek. Végül egy ügyes, de kevésbé demokratikus, ráadásul vélhetően házszabály-ellenes húzással Tisza megszüntette az obstrukció lehetőségét. Gyakorlatilag elsuttogták az indítványát, majd a kormánypárti honatyák egy zsebkendővel adott jelzésre felpattantak. Az ellenzéki képviselők azt sem tudták, hogy mire szavaznak, de ők is felugrottak. Az indítvány szerint a felállás volt az igen szavazat, és mivel nagy riadalom lett, mindenki felállt.a képviselők közül.

Visszatérve a feladatra, a Tisza-házból nemzeti emlékhely lesz, ahol majd a reformátusok tudnak továbbképzéseket, lelkigyakorlatokat tartani

Megtisztelő, de nehéz feladat"

- mondja a Facebookon Lázár János.