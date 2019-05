Lemond a Jobbik elnöksége

Országos tisztújítást tart ősszel a Jobbik az EP-választáson elért kudarcos eredmény miatt. A nem sokkal péntek éjfél előtt elküldött közleményükben azt írják,

a Jobbik országos elnöksége úgy döntött, hogy vállalva a politikai és személyi felelősséget az EP-választás eredményéért, nem tölti ki a teljes mandátumát, hanem előrehozott tisztújítást ír ki.

A tisztújítás az önkormányzati választások után lesz, addig a jelenlegi elnökség teljes jogkörrel fogja ellátni a feladatait.

Hétfőn még azt mondta a párt jelenlegi elnöke, Sneider Tamás az Indexnek, hogy nem mond le, mert nem akarja elkövetni azt a hibát, amit Vona Gábor a tavalyi országgyűlési választások után.

Ezt nekünk kell végigdolgozni az elkövetkező hónapokban.

Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője ugyanakkor a Mandinernek azt nyilatkozta:

Ha én lennék ebben a helyzetben mint elnök, én biztos azonnal felajánlottam volna a lemondásomat.

Miután ezt a kormányzati média úgy értelmezte, hogy Varga-Damm és mások is sürgetik az elnök lemondását, a jobbikos képviselőnő szerdán külön közleményében azt írta az MTI-nek, ő csak arról beszélt, mit tenne, ha ő lenne ilyen helyzetben, amúgy is csak a lemondás felajánlásáról beszélt, ami semmiképpen nem jelenti azt, hogy ne lenne az elnöknek maradása. Varga-Damm Andrea azt is jelezte, hogy nem készül a pártban semmilyen vezetői tisztségre.

Volner János, a Jobbik korábbi alelnöke pedig azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy ha Gyöngyösi Márton lesz a párt európai parlamenti képviselője, akkor a pártelnöki székéhez ragaszkodó Sneider Tamás feltehetően különböző posztok kiosztásával igyekszik lekenyerezni belső ellenzékét. Volner szerint az várható, hogy Gyöngyösi távozásával Sneider Tamás az elnökhelyettesi pozíciót Jakab Péternek fogja felajánlani, mivel őt nagyon kedveli a tagság, frakcióvezetőnek pedig pedig Stummer János alelnököt javasolhatja.