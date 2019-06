Vízalatti drónokat is bevetettek volna a magyar és koreai mentőcsapatok

Továbbra is keresik a szerdai dunai hajóbaleset eltűnt áldozatait. A dél-koreai mentőcsapatok és a magyar hatóságok 50 kilométeren fésülték át a Duna felszínét folyásirányban, illetve vízalatti drónokat akart leküldeni a roncshoz, de nem jártak sikerrel. Azt viszont kiderült, hogy a Hableány 8-9 méter mélyen van, nem pedig 6 méter mélyen, mint az korábban feltételezték - írja a Yonhap dél-koreai hírügynökség.

Ausztriából, Csehországból és Norvégiából kaptunk szonárokat és vízalatti drónokat, de utóbbiakat nem tudtunk használni az erős áramlatok miatt

- nyilatkozta a dél-korai mentőegység egyik tisztje.

Magyarországi látogatása után hazatért Kang Kjung Vha, a dél-koreai külügyminiszter, és a Incshoni nemzetközi repülőtér reptéren egy rövid sajtótájékoztatót tartott. Itt elmondta, amit már mi is tudunk, miszerint a mentőbúvárok az áradás miatt egyelőre nem tudnak eljutni a hajóhoz, de hétfőn talán már megfelelőek lesznek a körülmények ahhoz, hogy alámerüljenek.

Hozzátette, magyarországi tartózkodása során a szerb nagykövettel is beszélt, hiszen ők is részt vesznek az eltűnt személyek utáni kutatásban, és nagyon sajnálja, hogy ebben nem történt előrelépés. A Yonhap értesülései szerint a szerbek mellett horvát, szerb, román és bolgár egységek is segítenek a keresésben a Dunának a déli szakaszain.

Az elsüllyedt hajón összesen 35 ember volt, 2 fős magyar személyzet, valamint 33 dél-koreai turista. A baleset után hét embert sikerült kimenteni a vízből, illetve hét ember holttestét találták meg, 21 embert pedig továbbra is eltűnt személyként tartanak számon.

A dél-koreai kormány arra fogja kérni a magyar hatóságokat, hogy tisztességes és gyors nyomozást folytassanak a baleset ügyében

- nyilatkozta Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.

A budapesti Fővárosi Törvényszék szökés és elrejtőzés veszélye miatt elrendelte a szállodahajó 64 éves, ukrán állampolgárságú kapitányának letartóztatását. Őt a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével gyanúsítja az ügyészség.

Li elmondta: a szöuli kormány a dél-koreaiak útját megszervező ügynökséggel együtt mindent megtesz azért, hogy a balesetben elhunytakat el lehessen temetni. A dél-koreai áldozatok hozzátartozói megérkeztek Budapestre, hogy a helyszínen értesülhessenek a mentés legfrissebb fejleményeiről.

