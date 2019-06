A Fidesz-árvákkal is szeretnék szövetséget kötni

Karácsony Gergelynél és a baloldali szavazók mozgósításánál nemcsak Tarlós István legyőzéséhez kell jóval több, hanem ahhoz is, hogy végre meghaladjuk ezt a szekértábor logikát, és elkezdjünk kreatívan együttműködni a város érdekében, állítja a Momentum főpolgármester-jelöltje. Kerpel-Fronius Gábor ugyan még csak most jelentkezett be az előválasztásra, de állítja, az övé és a Momentumé a fővárost távlatokban is normalizáló Budapest-vízió.