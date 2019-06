Ez a két pazar építkezés mindent elmond az elmúlt 15 évről

Házi készítésű tábla fogadja a járókelőt egy elágazásnál, arra figyelmeztetve, hogy a hegyoldalban felfelé induló kis utca magánterület, úgyhogy innentől

illetékteleneknek tilos a belépés!

Budapest egyik legszebb helyén járunk, a Rózsadomb Center felett, a Látó-hegyen, kilátással a városra. Két szomszédos telek miatt jöttünk, mindkettőn építkezés kezdődött. A telkek közvetlenül az erdő szélén, az Árpád kilátó alatt vannak, de olyannyira, hogy a kőből készült kilátó töve és a telek kerítése között talán ha 4-5 méter lehet.

A turistautak közvetlen az épülő házak felett vezetnek, az épülő, brutális méretű házak beletakarnak a kilátóból nyíló panorámába, tisztán hallani a munkások beszélgetését. Fölöttünk-mellettünk már nincsenek ingatlanok, alattunk kanyarog a Duna, velünk egy szintben a távolban a Szabadság-szobor.

Eredetileg egy felháborodott olvasói levél miatt néztük meg az ingatlanokat. "Biztos, hogy szabálytalan, ami zajlik, nem létezik, hogy az erdő és a kilátó alá engedélyezzenek egy építkezést" – írta szerkesztőségünknek. Az ügynek utánajárva szabálytalanságot ugyan nem találtunk, még a szomszédok szerint is rendben megy minden, de a két ingatlan története ettől függetlenül izgalmas, talán érdekesebb, mint egy "sima" erdőbe építkezés:

mindkettő tökéletesen jelzi az éppen aktuális korszakok elitjét és elitváltásait.

Politika, nagymenők, oligarchák, zár alá vételt megelőzendő villámeladás, offshore cég mögé rejtett tulajdonlás, gyors ellehetetlenülés miatti kényszerértékesítés.

Kádár-ügyész, Rác fürdő és MSZP

A kilátótól távolabbi telek területén egykor, az 1900-as évek első felében a Guggerhegyi Kioszk volt. A kilátó alatti vendéglő-szórakozóhely teraszáról az egész várost látni lehetett, aztán a háború után a helyet államosították, majd a '60-as években leégett.

A telket 1975-ben vette meg egy magas rangban lévő ügyész, épített magának rá egy házat, a korabeli fotók alapján konkrétan a kioszk helyére, majd 1987-ben bevásárolta magát az ingatlanra Móna István olimpiai bajnok öttusázó is. A fenti részen az ügyész élt, Móna és családja pedig az osztatlan közös tulajdonú telekre egy kicsivel lejjebb húzott fel egy házat.

2006-ban az ügyész házát – ami ekkor már az unokái nevén volt – Prekuta Bálint vállalkozó vette meg. Ő a Rác fürdő projektje révén lett ismert, társával, Valkó Csabával a fürdőt akarta magánbefektetőként felújítani, és mellé ötcsillagos szállodát építeni az akkori SZDSZ-MSZP vezetésű fővárossal jó kapcsolatot ápolván, állami hitel segítségével. Miután megvette a Látó-hegyi telket, az építészmérnök édesapja a következő években tervezett rá egy hatalmas kétszintes házat, 70 négyzetméteres nappalival. A tervek mind a mai napig nyilvánosan elérhetők a neten (1, 2, 3)

2007-et írunk tehát. Mi történt ekkoriban a szomszéd, a kilátóhoz közelebbi ingatlannal?

Az éppen a szoci főpolgármester-helyettes Hagyó Miklóséké volt.

Pár évvel azelőtt vette egy azóta már borászkodással foglalkozó tőzsde-bróker-nagyágyútól, Debreczeni Kálmántól. Három különböző néven volt az MSZP-s politikus családjáé a panorámás ház, egy családi cége és két magánszemély rokon voltak a tulajdonosok.

2009 decemberében, amikor már forrósodott a helyzet körülötte, megvált a vagyonnyilatkozatban amúgy nem szereplő háztól, az adásvételről a HírTv is tudomást szerzett. Az akkori hírt eredetiben már nem találtuk, de az egyik szélsőjobbos portálon, vagy épp ebben a fórumbejegyzésben még elolvasható. Az új tulajdonos az Adventum nevű befektetési alap lett, ami egy Albrecht Ottó nevű milliárdos vállalkozóhoz tartozik. Albrechtet a sajtó a közös üzleteik miatt rendszeresen együtt emlegeti az (akkor) MSZP-közelinek tartott Leisztinger Tamással.

A 2010-es kormányváltás így éri tehát a két ingatlant. Az egyik az állammal-fővárossal egyetértésben vitt Rác Fürdő projekt vezéréé, másiktól pedig épp csak megszabadult Hagyó, és lett egy MSZP-holdudvarral jó kapcsolatokat ápoló befektetői köré.

Változnak az idők, jön a NER

Prekutáék projektje nehézségekbe ütközött a kormány- és főpolgármester-váltás után. A Rác fürdő 2010-re elkészült ugyan, de a fővárosi Fidesz, majd a Kehi is feljelentésekkel torpedózta meg az egész projektet hétmilliárdos hűtlen kezelésre, rosszul kihelyezett MFB-hitelekre hivatkozva - az eljárások egyébként mind megállapítások nélkül lezárultak. A fürdő 3 év előkészítő munka után 5 évig épült, és már lassan 10 éve áll, illetve rohad.

A vállalkozó mindezek miatt felfüggesztette az építkezését. Közben illusztris szomszéd költözött a közös telekre: 2014 májusában bevásárolta magát az akkor épp hatalma csúcsán lévő Fonyó Károly, Simicska Lajos barátja-üzlettársa. A Móna család házát vette meg, a jó állapotú épületen minimális változtatásokat hajtott csak végre, és megszüntette az osztatlan közös tulajdont: leválasztotta a házát külön helyrajzi számra.

Prekuta azonban nem sokáig élvezhette a saját telkét, kénytelen volt megválni tőle. A Rác fürdő projektbe besegítő, az ingatlanon 450 milliós jelzálogjoggal rendelkező Töröcskei-féle Széchenyi Bank zuhanórepülésbe fordult, majd 2015 novemberében egy 693 milliós NAV-végrehajtást jegyeznek be az ingatlanra.

És ekkor elindult egy kis kavarás.

Az ingatlan egy erre létrehozott cég, a V122 tulajdonába került. A cég a Lexan Holdingon keresztül Szivek Norberthez köthető. A volt tulajdonos és Szivek között a közös pont Prekuta egy régi ismerőse, Komonczy Zsolt. A Lexannak például akkor még nem, de ma már a Komonczy a vezérigazgatója, mint ahogy több Lexan-cégnek az ügyvezetője is. Prekutával pedig közös cégük is volt.

Komonczyt újabban már a NER-lovagok között emlegetik, de amúgy már 2010 előtt is ingatlanbizniszekben utazott. Itt olvashatnak bővebben egy új projektjéről, de a bedőlő Rác fürdő folytatása kapcsán is felmerült a neve az ex-MNV-vezér Szivek Norbertével és Tiborcz Istvánéval együtt. Utóbbi két vállalkozó más bizniszben, például ebben is rövid úton összeköthető, máskor pedig együtt ebédelnek.

Csóri, Szivek és Tiborcz Csórinak több felszámolt Szivek-érdekeltségben volt szerepe, egy Csengery utcai hotel-kollégium körüli kavarás után a cégvezetéstől el is tiltották. A Csóri-Szivek-Tiborcz háromszögről a seregélyesi kastélyt illetően például a Narancs írt cikket.

Az ingatlanra 2016 márciusában a tulajdoni lapok szerint Komonczy haszonélvezeti és elővásárlási jogot is kapott, majd a V122 az év szeptemberében tulajdonost vált: egy Csóri Lajos Tibor nevű férfi (róla jobboldali keretesünkben) és egy offshore cég kezére került, majd csődbe ment. A csőd miatt 2017-ben a felszámolóbiztos nyílt pályázaton 70 millióért értékesítette az ingatlant.

Hogy hogy nem, a pályázatot Komonczy Zsolt cége, a Costa Immobilia nyerte, övé lett 2017 októberében az ingatlan, egy év múlva pedig százmilliós jelzálogjogot, elidegenítési, terhelési tilalmat jegyeztek be egy másik cég javára. Ennek a tulajdonosi láncának a végén szintén egy Komonczyhoz (is) köthető cég áll. Két hete megkérdeztük a pályázatot kezelő kormányzati EER-t, hogy hány ajánlat érkezett, azt írták, "a válasz előkészítését és az adatgyűjtést megkezdtük. A válasz elkészültéig szíves türelmét kérjük". A válasz a cikk megjelenéséig nem érkezett meg.

Tehát akkor még egyszer, hogy mi történt, sorrendben:

Az ingatlant megvette egy Szivek-cég. Szivek cégbirodalmához rengeteg szálon kötődik Komoncy Zsolt. Komonczy magánszemélyként haszonélvezeti és elővásárlási jogot kapott. A cég tulajt cserélt, majd csődbe ment. A csőd miatt árverezett ingatlan nyílt pályázaton egy Komonczy-céghez került.

Komonczynak több kérdést is feltettünk az ingatlan kapcsán. Volt, amire ezek közül nem válaszolt, másra igen. Azt állította, hogy az ingatlant "a Costa Immobilare Kft. egy Cégközlönyben közzétett nyilvános, bárki számára elérhető felszámolási vagyonértékesítési pályázaton vásárolta a felszámolási jogszabályok szerint üzemeltetett on-line licitfelületen tett legjobb ajánlattal.

Arról, hogy az ingatlan korábbi tulajdonosa milyen okból és körülmények között került felszámolás alá, semminemű információm nincs.

Azt is elárulta még, hogy "az ingatlan vonatkozásában sem dr. Szivek Norbertnek, sem Fonyó Károlynak semmiféle érdekeltsége nincs".

Bár erre nem válaszolt, de úgy tudjuk, a cég nem befektetési, hanem a tulajdonos saját céljaira vásárolta és alakítja át, fejezi be a házat, amit az is erősíthet, hogy Komonczy a tulajdoni lapok szerint még évekkel ezelőtt a telkekre vezető, külön helyrajzi számon futó kis magánutat magánszemélyként vette a nevére.

Hagyótól Leisztingeren át a Leroyig

A szomszéd ház, Hagyó egykori ingatlana a fideszes kormányváltást Albrecht Ottó cégénél vészelte át, 2013-ban pedig egy Krimár nevű ingatlanforgalmazó kft vette meg. A cégadatok szerint a Krimár pont ekkortájt éppen több szálon is Leisztingerhez volt köthető. Legalábbis mind a vezetés, mind a tulajdonosok, mind a kézbesítési megbízott ügyvéd részt vett más Leisztinger-érdekeltségekben is.

2014 januárjában innen Fintha-Nagy Ádám köreihez, egész pontosan egy családi cégéhez került az ingatlan. Fintha-Nagy Ádám tőkepiaci ügyvéd, vállalkozó is régi nagy játékos, több nagy üzletben, cégben felbukkant a neve – például a Quaestorban, Synergonban is –, bennfentes információkkal való kereskedés miatt is elmeszelték már, bevásárolt a Rogán Antal idején zajló belvárosi ingatlaneladásokban is, de még a kétezres években Albrechttel is üzletelt.

2016-ban az Átlátszónak azt mondta,

amennyiben az a kérdés, hogy jóban vagyok-e a jelenlegi hatalommal, akkor azt válaszolom, hogy az általam képviselt ügyek mennyisége és mérete jelentős kapcsolatrendszert biztosít, és az azokban szereplő személyek közül lényegében mindenkivel jó vagy baráti a kapcsolatom.

A Fintha-Nagy cégtől aztán úgynevezett vagyonbevitellel 2014-ben a Verecke120 Zrt. tulajdonába került az ingatlan. A cég ügyvezetője Lefkovics Szonja, aki a Leroy tulajdonosa, Lefkovics "Lecsó" György lánya. Lefkovics a belvárosi vendéglátás nagymenője, jóban volt-van a mindenkori V. kerületi önkormányzattal, így Steiner Pál után Rogánékkal is, sok V. kerületi ingatlanja és étterme van, köztük egyebek mellett az Ötkert, a TG Italiano, az Innió.

Amikor a ház története után kérdezősködtünk a helyi viszonyokat ismerők között, ketten is egymástól függetlenül azt mondták, hogy "Lecsó" lakik majd ott. Megkérdeztük őt is erről, szűkszavúan annyit mondott, hogy "nem ő, hanem egy zrt. építkezik", és téved, aki azt állítja, hogy ő fog beköltözni, de ennél többet nem tudtunk meg tőle. Mivel Lefkovics Szonja hotelek menedzsmentjével foglalkozik, akár az is elképzelhető, hogy ilyen céllal építkezik.

Lefkovics egyébként egyszer már bekerült a hírekbe a házával: korábban egy pasaréti ingatlanban lakott, amit szívesen be is mutatott az olvasóknak.