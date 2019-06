Adathalász csalók élnek vissza a Magyar Posta arculatával is

Értékes nyereményeket, számos esetben mobiltelefont ígérnek nem létező nyereményjátékra hivatkozva ismeretlenek a Magyar Posta Zrt. nevében. Az utóbbi hetekben azonban gyakori az is, hogy csomag érkezését jelzik és annak árát kérik.

Az elkövetők számos módon: e-mailben, böngészés közben felugró ablakban vagy sms-ben kérik el az ügyfelek személyes adatait, a bankkártyaszámukat, esetleg pin-kódot vagy egyszerűen pénzt, az értesítésben pedig a Magyar Posta logóját és arculati elemeit használják, ezzel megtévesztve az ügyfeleket - írta a társaság közleménye nyomán a Napi.hu.

KIEMELTÉK: A MAGYAR POSTA SEM TELEFONON, SEM SMS-BEN, SEM EMAILBEN NEM KÉR EL ÉRZÉKENY SZEMÉLYES ADATOKAT, BÖNGÉSZÉS KÖZBEN FELUGRÓ ABLAKOKBAN NEM HIRDET, VALAMINT A POSTA ÁLTAL MEGHIRDETETT AKCIÓKHOZ MINDEN ESETBEN TARTOZIK JÁTÉKSZABÁLYZAT, AMELYBEN LEÍRJÁK, HOGY A NYERTESEKET MILYEN MÓDON ÉRTESÍTIK.

A cég a megtévesztő értesítésekről szóló ügyfélbejelentéseket komolyan veszi, minden esetben jelzi az adathalászatot az intézkedésre jogosult hatóságnak és tájékoztatja a lakosságot a honlapon és a közösségi oldalakon.

Az elmúlt időszakban elszaporodtak az adathalász csalási esetek. 2018-ban 731 bejelentés érkezett, azaz átlagosan napi kettő. A bejelentések 20 százaléka emailekre vonatkozott, 15 százalék közösségi médiás vagy csetes tartalomra, 5 százalék Youtube-ra.

Többször beszámoltunk arról is, karácsonykor bukkant fel a Facebookon, fizetett hirdetésben az az adathalász oldal, ami többek között az Index nevével és tipográfiájával visszaélve utazik hiszékeny emberek személyes adataira, illetve a pénzére. Több olvasónk is jelezte, hogy a közösségi oldalon egy hirdetésre kattintva az Index oldalaira nagyon hasonlító cikket dobott eléjük a rendszer, ami lelkendezve számolt be egy "titkos" weboldalról, ahol egyes gyártók vagy szolgáltatók egy euróért osztogatnak telefonokat.