Agresszív varjak terrorizálják Józsefváros békés lakóit

Egy VIII. kerületi játszóteret le kellett zárni, annyian panaszkodtak az állandó varjútámadásokra, derül ki az RTL Híradó riportjából. Az egyik játszótér fáján fészket vertek a varjak, és a környékbeliek arra panaszkodnak, hogy a fészket védő állatok folyamatosan terrorizálják őket.

A riportban több helyi lakos is elmondja, hogy a varjak többször is megtámadták őket, egyikük arról számolt be, hogy sikító női hangra lett figyelmes, majd azt vette észre, hogy egy nő összehúzva magát menekül az őt támadó madarak elől.

Figyelem! Madártámadás veszély! Terület lezárva!

- ezzel a táblával zárták le a madártámadások epicentrumát, az említett játszóteret, ahol a környéken fészkelő varjak két hete tartják rettegésben a mit sem sejtő józsefvárosiakat.

Budapesten meglehetősen gyakoriak a varjútámadások, három évvel ezelőtt Barakonyi Szabolcs kollégánk telefonált be a szerkesztőségbe, hogy

futás közben rácsapott és megbúbolta egy varjú a Vérmezőn.

Ebben az időszakban különösen aktívak a varjak, ezért ajánljuk a két évvel ezelőtti cikkünket a témában, hogy mit lehet és érdemes tenni, ha véletlenül megtámadna minket egy varjú.