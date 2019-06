Orbán nem akar demokráciát exportálni Mianmarba

Az illegális migrációról és a kétoldalú gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Aung Szan Szú Kji mianmari kormányfővel, akit szerdán Budapesten, a Karmelita kolostorban fogadott – írja az MTI.

A megbeszélés egyik legérdekesebb gondolata kétségtelenül az volt, hogy Mianmar és Magyarország, valamint tágabb környezetük, Délkelet-Ázsia valamint Európa számára jelenleg az illegális migráció jelenti az egyik legnagyobb kihívást, és mindkét térségben felmerült az egyre növekvő muszlim népességgel való együttélés kérdése.

Egy fokkal talán ezt is túlszárnyalta Orbán azon kijelentése, hogy Magyarország támogatja az EU és Mianmar kereskedelmi együttműködését,

egyben elutasítja a "demokráciaexportot", valamint brüsszeli és más nyugati bürokraták megközelítését, hogy össze nem tartozó kérdéseket próbálnak keverni, így például a gazdasági együttműködés ügyét belpolitikai témákkal.

A tárgyaláson elhangzott, nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a két ország oktatási és kulturális kapcsolataira, de a gazdaság területén is vannak még kihasználatlan lehetőségek, ezért a két ország külkereskedelmi ügyekért felelős miniszterei fokozzák együttműködésüket. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter is egyeztetett a mianmari kormányfővel, és közös sajtónyilatkoztatot is adtak ki.

A magyar kormányfő azt is kifejtette, hogy a magyarok tisztelik Aung Szan Szú Kjit mindazért, amit országa szabadságáért és demokratikus átalakításáért tett. Ez egyébként így is van, Nobel-díjat is kapott érte a mianmari vezető, azóta viszont nem egyszer merült fel, hogy szemet hunyt a rohingják kiirtása fölött, tavaly pedig egy olyan jelentés is napvilágot látott, ami szerint a mianmari hadsereg a népirtás szándékával gyilkolt halomra és erőszakolt kisebbségi rohingjákat.