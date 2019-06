Márki-Zay: Most is Lázár osztja a szerepeket a vásárhelyi Fideszben

A Fidesz felelősségét is felvető, egészen rendhagyó nyílt levélben jelentette be kivonulását a politikai életből a Fidesz tavalyi hódmezővásárhelyi polgármesterjelöltje, a végül ellenzéki győzelmet hozó polgármester-választásig a csongrádi város alpolgármestere. Hegedűs Zoltán szerint az önkormányzati képviselők többségét adó fideszesek is tehetnek arról, hogy az ellenzéki összefogással tavaly őt legyőző Márki-Zay Péter megfelelően működtetni a várost.

Abban, hogy ez nem sikerült neki, minden helyi politikusnak felelőssége van. Nemcsak a megbízott polgármesternek és támogatóinak, hanem bizony nekünk, a képviselőtestület többségét adó fideszeseknek is. Ebből pedig mindnyájunknak le kell vonnunk a tanulságokat.

A Fidesz önkormányzati frakcióját is vezető Hegedűs szerint a város kettészakadt, ezért be kell fejezni a város érdekében a háborúskodást – áll a kormánypárttal kevésbé kritikus Vásárhely24.hu által közölt levélben.

Alig több, mint négy hónappal az önkormányzati választások előtt egy ilyen levél mindenképp azt jelzi, hogy át kell gondolnia a korábban fideszes fellegvárnak tartott városban a párt stratégiáját. Igaz, a helyzetet ismerő fideszes vélemények szerint a levél nem értelmezhető úgy, hogy a Fidesz valamit elrontott volna, mondván, a kormánypárt az EP-választásokon is jól szerepelt – igaz, az országos csaknem 53 százalékkal ellentétben itt nem érte el az 50 százalékot.

A Fidesz közelében úgy látják, Hegedűs fontos gesztust tett a polgárháború befejezésére, és nem további fideszes politikusok visszavonulására gondolt a következővel:

Azt látnám helyesnek, ha mindazok, akik e polgárháborús időszak megtestesítői, most hátra lépnének egyet és kivonulnának a helyi közéletből. Nem a város hétköznapi ügyeiért dolgozó, gyakran szűk mozgásterű képviselőkre gondolok, hanem a felelős vezetőkre – azokra, akik a politikai harcokat vívták, akik a szekértáborokat a város polgárai szemében megjelenítik. Én, a legnagyobb városházi frakció első embereként bizonyosan közéjük tartozom. Nem ihatok tehát bort, miközben vizet prédikálok.

Az értelmezés szerint a szekértábort megjelenítő személy a Fidesz oldaláról Hegedűs, nem pedig Lázár János, a város egykori polgármestere, a Miniszterelnökséget 2018-ig vezető miniszter, aki jelenleg a terület egyéni parlamenti képviselője és aki aktívan részt vett Hegedűs tavalyi kampányában. Itt inkább az ellenzék vezetőjének megbékélés felé mutató hátrébb lépésére való javaslat felvetését kell keresni.

Lázár János egyelőre nem reagált megkeresésünkre, és Hegedűs Zoltánt sem sikerült elérnünk. A jelzések szerint azonban Lázárnak nincs is oka megnyilatkozni, hiszen nem folyik bele a helyi ügyekbe, parlamenti képviselőként Hódmezővásárhely 18 településért – köztük Makóért – is felel – emellett kormánybiztos és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezetője is – ezért nem is tudna jelen lenni teljes erőbedobással a városban.

Márki-Zay szerint Lázár irányítja a helyi Fideszt

„Lázár mostanában kihagy az emlékezete, nemrég a mezőhegyesi welnessközpont tervéről nem tudott semmit, most azt mondja, nem nyilatkozik helyi ügyekről, ehhez képest múlt hétfőn értékelte az EP-választások eredményét, azt állítva, hogy én pedig megbuktam – pedig nem is indultam” – kommentálta a helyzetet Márki-Zay Péter. A polgármester szerint a szerepeket most is Lázár osztja ki, Hegedűssel elvitették a Fidesz balhéját, de tisztes állással fizették ki.

„Lázár nagyon is kampányol, kopogtat, valószínűleg olyan házakban, amelyek rajta vannak a Kubatov-listán és azt ígéri, hogy szeptemberben nagy választási gyűlés lesz, októberben pedig, az önkormányzati választásokkal visszatérnek a város vezetésébe” – mondta a polgármester. Eközben a város tele van olyan plakátokkal, amelyen Márki-Zayt soros emberének állítják be.

Szerinte aki átlát a helyzeten, az pontosan tudja, hogy a kormánypárt szekértáborának vezetője Lázár, nem pedig a volt alpolgármester. „Ezért is mondhatta már novemberben, hogy nem ezeket a képviselőket fogja indítani. Már azt is mondja, hogy független polgármester-jelöltet is szívesen támogat” – közölte Márki-Zay.

A polgármester szerint álságos azt állítani, hogy a Fidesz hajlandó volt érdemi együttműködésre a város költségvetésének elfogadásakor. A Fideszből szemére vetik, hogy ehhez a fideszes többségű testület úgy járult hozzá, hogy cserébe a vállalkozók építményadójának csökkentését, a helyi kórház egymilliárd forintos felújításának finanszírozását és egy forgalmas út átépítését kérték, de ezekből a két utóbbi nem teljesült.

„Azt a Fideszes képviselők már nem mondták meg, honnan lenne minderre pénz” – vetette ellen Márki-Zay: az elsősorban ingatlaneladásból remélt bevételek felültervezettek, valójában már az is javuló eredmény, ha a 19 milliárdos költségvetés a 16 milliárdot eléri. (Korábban is volt, hogy a bevétel jóval kevesebb volt, mint a terv.)

Először az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására kell pénz, de ha teljesülnek a tervezett bevételek, akkor a kifizetjük a nem kötelező feladatokra szánt összeget is – mondta a polgármester, megjegyezve, hogy az állami tulajdonú kórház fenntartása nem elsősorban nem a város feladata.

Tavaly az előzőkhöz képest a tervezett bevételek 70 százaléka folyt be, korábban ez 50 százalék körül volt – mondta Márki-Zay. Mostanra pedig az általa is támogatott magánépítmény-adó megszüntetésével és a Fidesz által szorgalmazott vállalkozói építményadó csökkentésével 500 millió forinttal kevesebb a város bevétele.

A kiadások viszont nőnek, a közétkeztetést ellátó önkormányzati cégek fenntartására is több kell a hús és a burgonya drágulása miatt, márpedig ez sem volt az eredeti tervekben.

A kórház azonban függetlenül az egymilliárd forintos felújítás tervétől is terhet jelent a városnak: még a Lázár Jánost váltó, 2017-ben elhunyt polgármester, Almási István idejében vállalt kötelezettséget a város arra, hogy az akkor még önkormányzati tulajdonban lévő kórházra 256 millió forintot kellett kifizetnie, aminek felét a már Márki-Zay vezette önkormányzat teljesítette.

Szintén a még fideszes polgármesterhez köthető az a 800 millió forintos visszafizetési kötelezettség, amelyet a belügyminisztérium támasztott a várossal szemben, mivel a a minisztérium évekkel ezelőtt 1,7 milliárdos működési támogatást adott, aminek felhasználása azonban nem volt teljes mértékben az előírásnak megfelelő.

Márki-Zay szerint azonban ennek a visszafizetési igénynek a megjelenése nem kifejezetten vele szemben kelt, politikai indíttatású követelés, mert a belügyminisztérium ezt már a fideszes vezetés idején is vissza akarta kérni.

A belügyminisztérium így is nagyvonalú volt egy másik visszafizetési kötelezettséggel, amelyet 2018-ban egy második záró hiánypótlás révén sikerült több százmillió forinttal csökkenteni.

De így is ellehetetleníti a várost a Lázár és Almási idejéhez kötődő szabálytalan pénzkezelés – mondta Márki-Zay, aki szerint eközben a Fidesz több beruházást megfúrt.

A kórházra fordítandó egymilliárdos követelés érdekében törölte a strand 170 milliósra tervezett beruházását, amely évi százmillió forintos megtakarítást jelentett volna a városi strand működtetésében – a szűrőberendezéssel lehetővé vált volna, hogy ne ivóvízzel, hanem a strand saját kútjából kinyert vízzel töltsék fel a medencéket – és bevételnövekedést hozott volna – az új csúszdákkal, amelyek révén a kisgyerekeknél idősebbeknek is vonzó lenne a strand –, ám mindezekre a mostani költségvetés miatt nincs meg a forrás.