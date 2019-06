Dobrev Klára bemutatta a főpolgármester-jelöltjét: Kálmán Olgát

„Olyan főpolgármester-jelöltet szeretnék a budapestiek figyelmébe ajánlani, aki megalkuvás nélkül és kőkeményen küzd Orbán rendszerével és Tarlóssal szemben” – mondta csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatóján Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője. Majd bemutatta, kit ajánl Budapest élére: Kálmán Olga tévés műsorvezetőt.

A főpolgármesteri előválasztáson és októberben szavazzanak Kálmán Olgára!

Dobrev azt mondta róla: "nem megosztja, hanem egyesíti a szavazókat, nem párttag, nem is volt pártnak tagja soha, biztató jövőt jelenthet, akire rászavaznának, Budapest levegője szabadabb lesz. Olyan főpolgármester-jelöltet, aki küzdeni fog, hogy szabadon sétálhassunk a városban, fel fog lépni mindenfajta mutyival szemben, vigyázni fog a budapestiek pénzére."

A DK élőben közvetítette a bejelentést.

Dobrev azt mondta, hogy a DK támogatja az előválasztás győztesét, és reméli, hogy Kálmán Olga lesz a nyertes. Karácsony Gergely DK-s támogatása csak az első előválasztásra szól, és a helyzet annyiban is változott, hogy a Momentum is új jelöltet jelentett be. Gyurcsány Ferenc múlt héten még azt mondta, hogy kiállnak Karácsony Gergely mellett. Dobrev most azt mondta, tájákoztatták a politikai partnereket a DK új álláspontjáról.

Kálmán Olga nemcsak bólogatna Orbán Viktorral

Kálmán Olga azt mondta: azért Dobrev Klára mutatta be, mert nagy szerepe van, hogy vállalta, és egyetért azzal, hogy új szereplők lépjenek színre, és több nő kell a politikába. "Minden budapesti jelöltje szeretnék lenni" - mondta Kálmán.

Független jelölt vagyok a DK biztatására, Klára biztatására.

A tévés műsorvezető azt mondta, hogy sokat töprengett ezen a lépésen, de az EP-választás alapján úgy látja, hogy a budapestiek változást kívánnak. Kálmán azt mondta, hogy a HírTV-s távozása óta több mindent csinált: könyvet írt, tanított, blogolt Dobrev Klárának, beindította a saját Youtube-csatornáját.

Ugyanakkor sokan biztatták, hogy szálljon be a politikába. Kálmán szerint számára most a legfontosabb, hogy visszaadja Budapestet a budapestieknek. Kálmán azt mondta, bárkivel szívesen leül vitázni" "hallgassuk meg egymást, érveljünk, ez az egész lényege".

El tudják képzelni, hogy szemtől szembe tárgyalok Orbán Viktorral? Szemtől szemben tárgyalok? Én el. És nem csak bólogatni fogok.

Ami a programot illeti: Kálmán azt mondta, hogy Budapesten élő emberként jól ismeri a város problémáit, ilyen értelemben van programja. Mivel évtizedek óta a közélettel foglalkozik, újságíróként van rálátása a politikai és gazdasági ügyekre. A végleges, írott programját később fogja kialakítani, miután találkozott és beszélgetett a budapesti választókkal.

Az EP-választás mindent megváltoztatott

A héten kezdődött el a budapesti ellenzéki előválasztás aláírásgyűjtése, a jelölteknek 2000 aláírást kell bemutatniuk az induláshoz. Karácsony Gergely zuglói polgármester, az MSZP-Párbeszéd jelöltje már hónapok óta nyilvánvalóvá tette, hogy mindenképp szeretne előválasztást, és ő be is nevez rá. Korábban úgy nézett ki, hogy az LMP és a Jobbik által támogatott Puzsér Róberttel kell megküzdenie.

Aztán az EP-választás teljesen átrajzolta az ellenzéki erőviszonyokat, így felborította a menetrendet. Budapesten a DK lett a második közel 20%-os eredménnyel, míg a Momentum 17 százalékkal harmadik lett. Az ellenzéki háziversenyt tekintve a DK 13, míg a Momentum 10 kerületben lett második a Fidesz-KDNP mögött.

A választáson az MSZP-Párbeszéd meggyengült, az LMP és a Jobbik pedig szinte el is tűnt Budapestről. Ettől függetlenül Karácsony előválasztásos indulása nem volt kérdés, sőt, Gyurcsány Ferenc az EP-választás után azt mondta, a DK továbbra is támogatja. Puzsér Róbert viszont bejelentette, hogy kiszáll az előválasztásból, mert nem teljesültek a feltételei, például a kerületi polgármesterjelölteket illetően. Az LMP erre megvonta a támogatást tőle, így a Jobbikal kötött megállapodás is megszűnt.

A Momentum pár nappal ezelőtt úgy döntött, saját jelölttel indul a fővárosban. Fekete-Győr András elnök hétfőn be is mutatta a jelöltet: Kerpel-Fronius Gábort, aki a XIII. kerületi Momentum elnöke, és a párt EP-listáján is szerepelt. Kerpel-Fronius az Indexnek azt mondta, hogy "a Fidesz-árvákkal" is szeretne szövetséget kötni arra, hogy "újraalkossuk, normalizáljuk Budapestet."

Karácsony Gergely csütörtökre hirdetett sajtótájékoztatóját lefújták. Kerpel-Fronius viszont elég gyorsan reagált Kálmán bejelentkezésére a Facebookon, "azt mondtam az egyik legelső interjúmban, hogy a verseny jó. (...) Üdvözlöm a Demokratikus Koalíció mai bejelentését, hogy Kálmán Olgát elindítja a főpolgármesteri előválasztáson. Sok sikert kívánok neki és nagy elszántsággal tekintek a viták elé."

Tarlós István főpolgármester az Atv.hu-nak azt mondta Kálmán indulásáról: "a helyzetről nincs véleményem". Tarlós sajtófőnöke szerint pedig "egy bohózat, egy vicc", ami az ellenzéki oldalon folyik.

(Borítókép: Huszti István / Index)