Kálmán Olga: Egy hete kerestek meg Kláráék

A saját műsorában tért vissza az ATV képernyőjére Kálmán Olga, miután bejelentette, hogy elindul a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztáson. Az interjú egy pontján még azt is megjegyezte, hogy korábban hírigazgató is volt a csatornánál.

A nehézkesen induló beszélgetésben Rónai Egonnal először nem tudták eldönteni, hogy tegezzék, vagy magázzák egymást, végül a tegezésnél maradtak. Bár Kálmán Olga azt mondta, hogy ő nem lett politikus, az interjúban végig érezhető volt ez a fajta feszültség, mivel évekig voltak egymás kollégái, csütörtöki bejelentése után azonban teljesen más felállásban ültek egymással szemben.

Klára, és az EP-választás győzte meg

Többször is előkerült a 24.hu-nak adott áprilisi interjúja, melyben kizárta, hogy valaha is elinduljon a főpolgármesteri címért. Azt mondta, hogy azóta rengeteget változott a helyzet, és ő maga is. Sokat beszélgetett Dobrev Klárával, aki alig több mint egy hete kereste meg a felkéréssel.

"Meg tudott győzni először is azzal a kampánnyal, amit csinált az EP-választás előtt,

és meg tudott győzni azzal, hogy ő is, én is, mind a ketten úgy gondoljuk, hogy igenis nagyon jó lenne ha minél több nő vállalna közéleti szerepet.

A végső lökést azonban az EP-választás eredménye adta meg, szerinte ugyanis megmutatta, hogy a Budapestiek új szereplőket akarnak látni a politikában, és ez két hónapja még nem volt ennyire egyértelmű.

Nem zavarja, hogy Gyurcsány Ferenc egy hete még azt mondta, hogy Karácsony Gergelyt támogatja. Szerinte ugyanis a DK csak az előválasztás első fordulójában támogatta a zuglói polgármestert, utána viszont következetesen azt mondta, hogy az előválasztás második fordulójának győztesét fogják támogatni. Miután a Momentum bejelentette, hogy saját jelöltet állít, a DK is felbátorodott.

A programalkotás nem olyan bonyolult

A programját firtató kérdésre azt mondta, hogy a programalkotás sokkal egyszerűbb mint ahogy azt az emberek gondolják. Szerinte a Budapestieket annyi bosszúság éri a mindennapokban, hogy mindenkinek van saját Budapest programja.



Bele is kezdett a saját programjának négy alapvetésébe, ebből azonban csak az első hangzott el, miszerint Budapestet vissza kell adni a Budapestieknek: a kórházakat, és az oktatási intézményeket visszavenné önkormányzati fenntartásba, és a fővárosiak által befizetett adókból is nagyobb arányban részesülne a város. Szerinte ezek mind megvalósíthatóak, a fővárosiaknak ugyanis van annyi erejük, hogy kikényszerítsenek bizonyos dolgokat. Példaként az internetadó elleni tüntetéseket hozta fel.



A felkészültségét firtató kérdésre azt válaszolta, hogy nem szükséges városvezetői, sem politikusi tapasztalat ahhoz, hogy valaki jó városvezető legyen. Ellenben neki évtizedes munka- és élettapasztalata van, sőt az ATV hírigazgatójaként a vezetői felelősséget is megtapasztalta. Szerinte pont azokkal a politikusokkal van baj, akik az iskolapadból, élet- és munkatapasztalat nélkül egyből politikusnak állnak.