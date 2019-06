Tíz év után nem indul Pécs polgármesteri székéért Páva Zsolt. A Fidesz politikusa maga helyett a város élére a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, Vári Attilát javasolja.

A polgármester hátralépése épp aznap történt, amikor Hódmezővásárhely korábbi alpolgármestere, a tavalyi polgármester-választás váratlan vesztese, Hegedűs Zoltán is visszavonulását jelentette be, egy szokatlan nyílt levélben, amelyben a Fidesz felelősségét is felvetette a csongrádi városban kialakult helyzetért. Az ottani történéseket a Fidesz hivatalosan nem kommentálta, ellentétben az ellenzéki összefogással megválasztott polgármesterrel, Márki-Zay Péterrel.

A várost 2009 óta vezető Páva Zsolt nem írt ilyen levelet, visszavonulását a Fidesz pécsi csoportjának tisztújító közgyűlésén jelentette be. A csoport ajánlása akkor emelkedik jogerőre, amennyiben azt a párt országos testülete, a Választási Előkészítő Bizottság is jóváhagyja. E döntést június végéig hozza meg a testület – írta az MTI.

Páva Zsolt munkájával már régőta nem elégedettek a Fideszben, ezt jelezte az is, hogy két éve egy stratégiai irányító testület segíti Pécs vezetését, „amelynek célja, hogy a város kellőképpen helyt tudjon állni a település előtt álló feladatok ellátásában, a pénzügyi kihívásoknak jobban meg tudjon felelni” – írta akkoriban a Pecsma.hu

A Pécs ügyeit jól ismerő SzabadPécs, amit a Mészáros Lőrinc kezébe kerülő megyei laptól távozó újságírók csinálnak, úgy értékelte a két évvel ezelőtti történéseket, hogy

RENDKÍVÜLI PUCCS TÖRTÉNHETETT, PÁVA ZSOLT MÁR CSAK NEVÉBEN POLGÁRMESTER.

Az akkori döntésre egy nappal az előtt került sor, hogy Orbán Viktor Pécsre látogatott.