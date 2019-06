Tarlós előre sejtette, hogy lesz még tányércsörgés Kálmán Olgával

Nem mondhatja senki, hogy Tarlós István számára egy újabb ismeretlen ellenfél lépett színre. A főpolgármester-választási küzdelembe beszálló Kálmán Olgával ugyanis régi az ismeretsége a főpolgármesternek. A nézők rendre élőben követhették a Tarlós-Kálmán interjúkon a két fél évődését, a korábbi megnyilvánulásokra pedig érdemes a legfrissebb fejlemények tükrében visszatekinteni.

Kálmán Olga csütörtökön a DK-s Dobrev Klára oldalán jelentette be, hogy indul a főpolgármester-jelöltségért, és az előválasztásba is beszáll. Abba az előválasztásba, amelynek első fordulójában még kérdezőként vett részt, januárban moderált ugyanis egy Karácsony Gergely-Horváth Csaba vitát.

Kálmán Olga elmondta, miért nem lenne főpolgármester

Kálmán Olga politikai beköszönése ezzel együtt nem előzmények nélküli. A parlamenti választások előtt - a miniszterelnök-jelölti casting idején - többször felvetődött az ellenzéki szalonokban Kálmán Olga esetleges jelöltsége. Majd az idén a főpolgármesteri posztra többen emlegették a háttérben, közvélemény-kutatás is készült Kálmán népszerűségéről.

Kálmánt áprilisban a 24.hu meg is kérdezte a politikai ambícióiról, mire a tévés műsorvezető azt a - ma már megmosolyogtató - választ adta, hogy nem lenne politikus. "Meg is lepődöm, amikor olyanokat olvasok a sajtóban, hogy Kálmán Olga a főpolgármesterségre tör." Kálmán azt is mondta áprilisban:

Én újságíró vagyok, a politika pedig a túloldal. Miért mennék át?

Elárulom, miért nem fordult meg a fejemben, hogy pályázzak a főpolgármester-jelöltségre: mert nagyon komolyan gondolom a politikát.

Kampányban nyilván el kell mondani, milyen pocsék itt a köztisztaság, az úthálózat, a tömegközlekedés, az egészségügyi ellátás és az oktatás. De ha netán megválasztanak, eltelik fél év, s megint ki kell állni. Akkor mit mondhatok? Hát továbbra is azt, hogy pocsék a köztisztaság, az úthálózat, a tömegközlekedés, az egészségügyi ellátás meg az oktatás.

Számomra feloldhatatlan ellentmondás, hogy miközben az emberek talán bíznának bennem, én nem bízom abban, hogy Fidesz-kormány alatt ellenzéki vezetéssel fejlődhet egy település.

Komoly a sansz, hogy egy esetleges ellenzéki főpolgármestert még egy kátyú betömésében is meggátol majd a saját kormánypárti testülete. Én viszont kizárólag úgy szeretek belefogni bármibe is, hogy reális esélyét látom a megvalósulásnak.

Azt állítom, hogy én biztos nem fognék ilyen politikai vállalkozásba.

Tarlós István előre sejtette a tányércsörgést

Kálmán Olga korábban tévés műsorvezetőként több interjút is készített leendő ellenfelével, Karácsony Gergellyel, illetve Tarlós Istvánnal is (vele persze akkor küzd szemtől szemben, ha megnyeri az előválasztást.) A Tarlós-interjúk az emlékezetesebbek, főleg a 2012-es beszélgetés, amely után Tarlós egy évig nem is ült le Kálmánnal.

Ez volt az a híres beszélgetés, amikor Tarlós Kálmán Olga IQ-jára cálozgatott.

Tarlós akkor azt kifogásolta, hogy miért feszegeti folyton Kálmán a Fidesz és a főpolgármester között fennálló konfliktust. "Az a baj, hogy magának nincs más gondolata, nem nagyon érdemes magához bejönni, mert nem tud értelmes kérdést feltenni" - mondta Tarlós, aki Kálmán újabb - BKK-s buszbeszerzést érintő - kérdésére azt mondta: szerkesztő asszony, a választ, amit adtam, kilencvenes IQ fölött meg szokták érteni, hogy ön nem értette meg, az legfeljebb a kialvatlanságával hozható összefüggésbe.

Kálmán Olga kérdésére, miszerint minden nőt így szokott-e Tarlós sértegteni, Tarlós azt mondta, nem tudja, miért nem tudnak a Fidesz-Tarlós viszony kérdésén túllépni, amikor ennél fontosabb problémák vannak. Ugyanebben az interjúban hangzott el az is, hogy Tarlós szerint ha leáll a BKV, Kálmán Olgát fogják a választók hibáztatni, "mese nincs, együtt visszük el a balhét".

Tarlós bő egy év múlva ment be megint az Egyenes Beszédbe, és egy cikláment nyújtott át engesztelésképp Kálmán Olgának.

Elképzelhető, még az életben köztünk tárnyércsörgés.

Tarlós szerint a virág "elsősorban a nőnek szól", és a virág azért került műanyagcserépbe, mert így akkor sem okozhat sérülést, ha dobálják. A beszélgetés elején adja át Tarlós a virágot.

A főpolgármester az adásban is elmondta, hogy ő külön tudja választani a nőt és a riportert, majd később közleményben is hangsúlyozta, hogy "a nőtől elnézést kér, de a riportertől nem", és "Kálmán Olga riporteri magatartását most is minősíthetetlennek tartom".

A következő hónapokban megtudjuk, mi Tarlós véleménye Kálmán Olgáról mint politikusról. Az Atv.hu kérdésére Tarlós most csak annyit mondott: "a helyzetről nincs véleményem".