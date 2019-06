Van kiktől tanulnia Kálmán Olgának

Bár meglepő, de nem példa nélküli Kálmán Olga húzása, aki a médiakarrier után politikai karrierre vágyik. Az MSZP, a Fidesz-KDNP és az LMP körül is bukkantak már fel tévés-rádiós celebek, sőt, a Kálmán Olgát most előretoló DK színeiben politizál az egyik valaha volt legismertebb tévés személyiség, Vágó István is. Akadnak olyanok is, akik a háttérben, a politika oldalvízén jutnak hozzá állami pozíciókhoz.

Elárulom, miért nem fordult meg a fejemben, hogy pályázzak a főpolgármester-jelöltségre: mert nagyon komolyan gondolom a politikát. Mi is történne? Kampányban nyilván el kell mondani, milyen pocsék itt a köztisztaság, az úthálózat, a tömegközlekedés, az egészségügyi ellátás és az oktatás. De ha netán megválasztanak, eltelik fél év, s megint ki kell állni. Akkor mit mondhatok? Hát továbbra is azt, hogy pocsék a köztisztaság, az úthálózat, a tömegközlekedés, az egészségügyi ellátás meg az oktatás

- ezt Kálmán Olga nyilatkozta még áprilisban, de az EP-választás előtt a 24.hu-nak adott interjújában. Ma már máshogy gondolja: csütörtökön a DK-s Dobrev Klárával közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogyindul a főpolgármesteri székért.

A korábban az ATV-ben, majd a Hír Tv-ben is saját műsort vezető, majd egy ideje már egy Youtube-csatornával próbálkozó Kálmán Olga döntése már csak az áprilisi nyilatkozata miatt is meglephetett sokakat, de az is igaz, hogy egy ilyen húzás egyáltalán nem ritka a hazai politikai életben. Bőven akadt már arra példa, hogy egy tévéből vagy rádióból ismert médiaszemélyiség az ismertségét kihasználva politikusnak állt vagy a politikához közel vállalt valamilyen szerepet.

Van, aki már vagyonőr

"Jobban érezné magát mikrofonnal a kezében, újságíróként, ahogy pályáját kezdte, de jelenlegi munkájával is ki van békülve" - írtuk néhány éve Király Zoltánról, a parlament egykori fenegyerekéről, aki ma már vagyonőrként 24 órás szolgálatban egy méregdrága épületkomplexumra vigyáz. Az 1948-as születésű Király még az előző rendszerben Szegeden kezdett riporterkedni, majd az akkor még egyetlen és mindenki által nézett Magyar Televízió képernyőjén lett hamar népszerű, ő volt többek között az Ablak műsorvezetője. Ismertségének köszönhetően került be a politikába is. 1985-ben egy új választójogi törvény alapján legalább két jelöltet kellett indítani a választókörzetekben. Király és barátai gondoltak egyet, és az egyik jelölőgyűlésen ringbe szállt. Már az első körben kiütötte a hivatalos jelöltet, egy idős kommunistát, majd annak visszalépése után a pótválasztáson 81,3 százalékkal győzött. A parlamentben aztán folytatta a renitenskedést, többször bírálta a kormányt és a Bős-Nagymaros elleni tiltakozásba is beszállt. A rendszerváltás után függetlenként, de MDF-es támogatással már az első fordulóban megnyerte a szegedi körzetét 65,47 százalékkal. Az 1994-es választáson már nem jutott be az Országgyűlésbe, és ugyan később is próbálkozott ezzel (akkor már MSZP-sként), ez nem jött össze neki.

Nem úgy, mint Pálffy Istvánnak, a jelenlegi dublini nagykövetnek. A médiakarrierjét még a nyolcvanas években kezdő Pálffy bár megfordult a Magyar Televízióban is, a csúcsra akkor ért, amikor a Tv2 Tények és a Jó estét Magyarország! című hírműsorainak volt szerkesztő-műsorvezetője és hírigazgató-helyettese. 2002-ben ugyan visszatért a köztévéhez, de 2010-ben már a KDNP színeiben politizált. A 2010-es választáson nem egyéniben, hanem a Fidesz-KDNP pártszövetség listájáról jutott be a parlamentbe, ahol a KDNP frakció tagjaként a kulturális és sajtóbizottság alelnöke lett. Emlékezetes parlamenti "szereplése" az volt, amikor ittasan jelent meg az ülésen és ezt Novák Előd akkori jobbikos képviselő szóvá is tette.

A hírtévés, aki a Jobbiknál kötött ki

Bár televíziósként nem volt annyira ismert, mint Pálffy, de szintén újságíróként-tévésként dolgozott korábban Pörzse Sándor is, aki 2010-ben a Jobbik képviselőjeként került be a parlamentbe. Pörzse, aki újabban a Youtube-on elérhető Kötöttfogás műsor rendszeres vendége, a Hír Tv egyik alapító műsorvezetője volt. Annak a Simicska Lajos által finanszírozott Hír Tv-nek, amit nem titkoltan a fideszes holdudvar épített fel, hogy így ellensúlyozza a kilencvenes-kétezres évekre még jellemző balliberális médiatúlsúlyt.

De Pörzse nem kezdőként került a Hír Tv-hez, már a nyolcvanas években újságíróként dolgozott, a rendszerváltás után a kereskedelmi rádióknál éppúgy megfordult, mint a köztévében. Pályája akkor vett "politikai fordulatot", amikor 2007-ben többedmagával együtt megalapította azt a Magyar Gárda Egyesületet, amelynek egyre terebélyesedő tagsága aztán az Európai Parlamentbe, majd az Országgyűlésbe röpítette a Jobbikot és vele együtt Pörzsét is. Igaz, Pálffyhoz hasonlóan ő sem egyéniben, hanem listáról jutott be 2010-ben a parlamentbe. 2014-ben már nem került fel a Jobbik listájára, attól fogva Vona Gábor tanácsadója lett. Igaz, Pörzse soha nem hagyta abba az újságírást, vagy legalábbis azt a fajta újságírást, ami pártérdeket szolgál, hiszen a Jobbik pártlapját, a Barikádot is ő csinálta.

A kvízmester, aki a DK-ba lett szerelmes

Pörzsénél jóval fajsúlyosabb televíziós figura, mondhatni ikon volt az a Vágó István, aki már évek óta a Gyurcsány Ferenc vezette DK szekerét tolja. A több nyelven beszélő, műveltségével pályatársai közül kiemelkedő Vágó már a nyolcvanas években sztárnak számított, de szakmai tudását a rendszerváltás után az RTL Klubon is kamatoztatni tudta, sokáig ő volt a csatorna egyik legnagyobb húzóneve, a Legyen Ön is milliomos című műsor vezetőjeként. Később megfordult a Tv2-nél is.

Politikusként a 2014-es önkormányzati választáson tűnt fel, amikor a Demokratikus Koalíció, az MSZP, az Együtt–PM és az „Európai Föderalisták” közös jelöltjeként indult önkormányzati képviselőjelöltként. Igaz, nem túl magabiztosan, merthogy akkoriban úgy nyilatkozott: nem ért az önkormányzati politizáláshoz, meg kell tanulnia azt. Nem csinált titkot abból, hogy Gyurcsány Ferenc nagy tisztelője, és azért dolgozik, hogy Gyurcsány újra kormányfő legyen. Vágó jelenleg a DK média munkacsoportjának vezetője, a párt országos elnökségi tagja és XII. kerületi önkormányzati képviselője. Vágó politikusként legutóbb akkor hallatott magáról, amikor tavasszal a DK-val feljelenettte a közmédiát, mert szerintük a kampányban hazugságokat és álhíreket terjesztettek.

Rögtön tudtam, hogy vége lesz az osztatlan népszerűségnek. A legnépszerűbb tévésből lettem egy nagyon megosztó figura. Én ezt tudatosan vállaltam

- nyilatkozta Vágó István a Storynak arról, hogy milyen volt műsorvezetőből DK-s politikussá válni. Vágó hozzátette, hogy nem panaszkodik, mert nincsenek anyagi gondjai, de az is tény, hogy "2010 óta mintha nem mernének műsorkészítéssel megbízni.”

A Fidesz kihúzta a névsorból

Tavaly augusztusig négy éven át Pásztó polgármestereként dolgozott Dömsödi Gábor, aki a politikai karrierje előtt szintén a médiában tevékenykedett. A rendszerváltás után Friderikusz Sándorral dolgozott együtt, közösen alapították azt a céget, amely a Friderikusz Show-t is csinálta. A kétezres évek elején a NéwshowR című műsor producere és társműsorvezetőjeként ismerték meg az emberek az arcát (akárcsak társának, a a később önálló karriert befutó Hajdu Péternek), de később szerepelt az ATV-ben is ugyanezzel a műsorral. Dömsödi annyiban kivétel a többi tévésből lett politikus között, hogy a kétezres években több ciklusban is egy nógrádi falu független polgármesterévé választották. Pásztó városának 2014-ben lett a polgármestere. A helyi fideszesek többször akarták félreállítani, de nem sikerült, végül a 2018-as választáson maradt alul a fideszes jelölttel szemben. És ezzel a politikai karrierje véget ért.

Dömsödi az ATV-nek a bukásakor azt mondta: fizetett fideszes aktivistahálózat lepte el a várost, és folyamatosan mocskolta: "Tankokkal és nehéztüzérséggel álltam szembe egy bugylibicskával".

Ugyancsak tévés múltja van a 76 éves Ráday Mihálynak. A hetvenes évek végétől ő vezette az MTV-n az Unokáink sem fogják látni… című műsort, ami főleg műemlékekkel foglalkozott. A rendszerváltás után egészen 1994-ig Ráday a SZDSZ színeiben politizált, mint parlamenti képviselő. A Fővárosi Közgyűlés tagjaként Rádayinak több mint másfél évtizeden át meghatározó szerepe volt Budapest építészetében. Jelenleg a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke.

Ha nem is műsorvezetőként és tévésként dolgozott, de humoristaként rendszeresen felbukkant a tévé képernyőjén és a rádióban a ma már 71 éves Nagy-Bandó András is, aki már a rendszerváltás után Orfű polgármestereként mérette meg magát. A nagypolitikába 2014-ben "tért vissza" az LMP képviselőjelöltjeként.

A politika oldalvizén

És ha klasszikus értelemben politikai pályát nem is futottak be, akadnak olyan médiaszemélyiség szép számmal, akik a politika oldalvízén jutottak állami pozíciókhoz. Közéjük tartozik például a 47 éves Rákay Philip. A televíziós karrierjét 19 évesen kezdő Rákay a kilencvenes években a Juventus Rádió műsorvezetőjeként dolgozott, 1997-ben pedig egyik alapítója volt az első magyar zenecsatornának, a Z+-nak, ami később VIVA néven futott. A VIVA-nál Rákay már csak egy évig dolgozott, mert 2002-ben ő is csatlakozott az akkoriban alakuló Hírt Tv-s csapathoz és ekkortájt tűnt fel fideszes rendezvények, tüntetések házigazdájaként is. 2011. januárjában, azaz hónapokkal azután, hogy a második Orbán-kormány megalakult, Medveczky Balázs, az MTV akkori vezérigazgatója az M1 csatorna felügyelőjévé, „intendánsává” nevezte ki.

Jelenleg Hódmezővásárhelyen működik a Rádió7 nevű csatorna - amely fogható még Makón és Kisteleken - és amelynek egyik tulajdonosa Rákay. Legutóbb épp a tulajdonos készített interjút Lázár Jánossal, ahol Lázár butábbnak, tehetségtelenebbnek nevezte a Fidesz jelöltjét megverő Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, azokat a helyieket pedig, akik szerint ő megbukott miniszterként, irigynek, butának és sikertelennek. Legutóbb akkor lehetett Rákayról hallani, amikor kiderült, hogy Bayer Zsolthoz hasonlóan ő is olcsón jutott a budai várban lakáshoz.

Míg Rákay Philippnél már a kétezres évek elején nyilvánvaló volt a politikai kötődése, a nála talán ismertebb rádiós-tévés Csiszár Jenő esetében ez már korántsem mondható el. Csiszár a kilencvenes években az Apukám világa című műsorával lett ismert (ez a Petőfi Rádión ment), de arcát akkor ismerte meg az egész ország, amikor a Heti Hetes beindult és ő lett a műsorvezetője. Később felbukkant a Tv2-n, majd 2010 után a köztévében is. Hét évvel a második Orbán-kormány hivatalba lépése után ő lett a milánói főkonzul, idén májusban pedig megkapta a rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot.

(Borítókép: Kálmán Olga. Fotó: Ajpek Orsi / Index)