Egy polgármester agyonlőtte egy kisfiú kutyáját, majd addig tagadott, míg elő nem került a tetem

Súlyos sztorit írt meg az Ugytudjuk.hu egy agyonlőtt kutyáról, hazudozó polgármesterről, kemény szembesítésről. A lapnak a horvátzsidányi Marton-Szállás hagyományőrző turisztikai központ tulajdonosa, Marton Ágoston írta meg történetét.

Szerda este a férfi 10 éves fia, és Ugra nevű mudi kutyája elindultak a horvátzsidányi birtokukhoz tartozó tóhoz. Percekkel később egy nagy dörrenést hallottak. A gyerek próbálta magához hívni a kutyát, de az nem került elő, a férfi pedig a lövés után lóra ült, és elindult a hang irányába. Miután megtalálta a vadászok autóját, meglettek a vadászok is, akik egy lesben ültek: egy közeli település polgármestere és egy osztrák vadász. A cikk szerint a polgármesternek egyébként korábban is volt egy esete, akkor is egy kutyát sebesített meg.

A férfi rákérdezett a vadászoknál, hogy nem látták-e a mudi kutyát, ám mindkét férfi tagadott, azt mondták, nem látták. Sőt, azt mondták, ők is hallották a lövést, de nem ők voltak, mélyebbről jött az erdőből. Ezután a férfi a lovával bejárta az erdőt, de nem találta a kutyát. Aztán visszatért a leshez, ahol konyhai maradékkal etetik a vadakat. Az etetés mellett pedig friss vérnyomokat talált.

Ekkor visszament a vadászokhoz, és üvölteni kezdett velük. Elmondta, hogy a kutya a kisfiáé, és hát a lesből pont erre a részre lehet rálátni, a vérnyomok frissek, stb. Elmondása szerint tagadtak mindent.

"Kértem őket, majd könyörögtem, hogy legalább adják vissza, hogy normálisan eltemethessem. Még mindig tagadtak mindent"

- idézi a cikk a férfit. A két vadász mindent tagadott, majd összepakoltak és elmentek, a férfi ezután azokat a részeket is átkutatta, ahonnan a vadászok megpróbálták elterelni.

Felülvén a lovam hátára gyorsan végignéztem azokat a nagyobb növényeket a környéken, ahol sejthető volt valami sérülés, mert akkor már biztos voltam benne, hogy valahova csak bedobta és nem volt ideje megszabadulni tőle. A vadászles lábától két méterre lévő nagy csalánban találtam egy vastag szürke zsákot benne a gyermekem lelőtt vérző kutyájával Ugrával!

- írta a lapnak a férfi. A kutyát hazavitte a zsákban, majd autóba ültek a gyerekével és feleségével, hogy elhajtsanak a polgármester házához. Akkor érkezett meg fekete Land Roverével a polgármester, akire ráüvöltötte az egészet a férfi.

Az első reakció még mindig a bociszemű tagadás volt. Aztán mikor a motorháztetőre tettem a nylonzsákot benne a kutyával akkor elcsendesült. Mondj már valamit te szemét! Üvöltöttem. Csak annyit mondott halkan, hogy szégyellem magam"

- írta. Ezután beszélt a fővadásszal, aki felvette a kapcsolatot a vadászkamarával is, írja a lap. Megkeresték a vadászt is, amint reagál, és frissítik cikküket, mi is így teszünk.

(Borítókép: ugytudjuk.hu