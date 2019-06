Cikkünk frissül.

Pénteken 14 óra után lezárták az Árpád hidat és a Margit hidat, amíg alattuk átmegy a Clark Ádám úszódaru, írja a rendőrség. Amint átmegy a daru, amely a múlt szerdán hajóbalesetet szenvedett Hableány roncsait fogja a felszínre hozni, a lezárást feloldják.

Legfrissebb: Fél 3 után néhány perccel, miután a hajódaru átúszott az Árpád híd alatt, a hídon újra megindult a gyalogos és autósforgalom. A Margitsziget északi csücskében erős a rendőri jelenlét, Clark Ádám a Tímár utcánál kis időre megállt, majd továbbindult. Az úszódaru három óra előtt néhány perccel a Margit híd alatt is átjutott, ezután ott is megindult, és most mindkét hídon halad a forgalom, bár nagy a dugó.

A Clark Ádámot, mivel kis területen nehezen irányítható pontonhajó, a manőverezésben a Szent Flórián hajó segíti, segítette. Az úszódaru most arra vár, hogy a búvárok úgy tudják rögzíteni a mélyben lévő hajóroncsot, és megkezdhessék a kiemelést. Erről részletesebben a TEK péntek délutáni tájékoztatásáról szóló cikkünkben olvashat.

A tömegközlekedést is érinti a hajódaru mozgása:

Az Index feljutott az úszódarura, videón mutatjuk meg, hogyan néz ki:

Feljutottunk az úszódarura, ami ki fogja emelni a Hableányt

A Margit híd felett helikopter kettő óra körül már helikopter körözött, majd elkezdték a gyalogosokat leterelni a hídról. Ugyanez történt néhány perccel kettő után az Árpád hídon is, ahol a gyalogosoknak és a bicikliseknek tiltották meg először, hogy felmenjenek a hídra, de autók még járnak a hídon, jelentették tudósítóink.

Az úszódaru az újpesti vasúti hídtól indulva kettőkor és a Népsziget mellett haladt el, majd monstrumot két kisebb hajó és rendőrségi motorcsónak vezette fel, és haladtak el a híd alatt a Margitsziget és a Hajógyári sziget közötti részen. Tudósítóink szerint az Árpád hídnál legalább egy méternyi hely volt a daru teteje és a híd hasa között, és kényelmesen átjutott a Margit híd alatt is.

Az úszódaru a mentés helyszínétől délre, nagyjából 200 méternyire horgonyzott le.

(Borítókép: Clark Ádám úszódaru 2019. június 7-én átkel az Árpád híd alatt. Fotó: Németh Sz. Péter / Index)