Kerpel-Fronius: Ma a Momentum képviseli a polgári Magyarországot

Nem sokkal azután, hogy a Momentum bejelentette, Kerpel-Fronius Gábort indítják a főpolgármester-jelölti előválasztáson, a kormányközeli médiában megjelent egy tavalyi Facebook-bejegyzése. Ebben a futball világbajnokság döntője után azt írta, hogy "mennyi gusztustalan rasszista" ismerőse van, és "mennyire agyhalott ez az ország", amiért sokan

A poszt napok óta kering a fideszes médiában, a Népszava megkérdezte, mit találhatnak még a múltjában, mire Kerpel-Fronius azt mondta, hogy szemezgethetnek még a Facebook-posztjai között, de ő transzparenciát hirdetett, nem fog utólag törölni, vagy privátra állítani nyilvános bejegyzéseket. "Még akkor sem, ha van olyan, amelyikben tévedte" - tette hozzá.

Amiért most támadnak, egyébként arról szólt, hogy sokan azért drukkoltak – egyébként ismerőseim – a futball-világbajnokság döntőjében a horvátoknak, mert „fajtiszta" csapatuk volt, a franciákkal ellentétben. Én viszont állampolgári és születési alapon mérem, hogy ki francia. A rasszista bejegyzések ellen keltem ki és ezt vállalom most is.