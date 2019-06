A Hableány kiemelése

Javában tartanak az előkészületek a Hableány kiemeléséhez. Először ki kell egyenesíteni a hajótestet, amely orral "felfelé" áll a folyómederben, hangzott el a közmédia adásában. Hamarosan a daruk bevetésével megemelik, és remélhetően megfelelő vízmagasságba tudják emelni a roncsot. Elsőként ahhoz, hogy a kapitányi hidat vizsgálja majd át egy búvár, mondta el a helyszíni tudósító. Ezt követően az utasteret is megvizsgálják a tűzoltóság búvárai, akiknek munkáját a koreai búvárok is segítik. Ha a bútorzat rögzítése, illetve eltávolítása ezt szükségessé teszi, ipari búvárok is dolgoznak majd a kiemelésben.