Gumikesztyűvel látnak neki a Tisza-tavi szemét eltakarításának

Mindenki ledöbbent azokon a képsorokon, amit az I Love Tisza-tó adott közre egy hete arról, hogy a Kiskörei vízlépcsőnél több tonna szemét úszik a vízen, köztük az uszadékfák mellett rengeteg műanyag szeméttel és kommunális hulladékkal.

A hulladék főként Kárpátaljáról érkezik a Tiszán keresztül a tóba. A vízlépcső egyik fontos funkciója éppen az, hogy ezt megfogja és a KÖTIVIZIG szakemberei munkagépekkel kiszedhessék a vízből, hogy aztán ne vigye tovább a sodrás a Tisza további szakaszaira. A hivatásos szakemberek azonban péntektől civil segítséget kapnak ehhez az embertelen munkához.

Az évek óta a Felső-Tiszán megrendezett PET Kupa mellett idén ugyanis a Természetfilm.hu Egyesület megrendezi a Tisza-tavi hulladékszedést is. Péntektől jövő keddig Tiszafüredtől Tiszaszőlősön, Tiszanána-Dinnyésháton keresztül Kisköréig szedik majd ki a civilek a nem éppen gusztusos szemetet a vízből, természetesen gumikesztyűvel.

Ahogy az a PET Kupákon lenni szokott, a versenyzők most is saját készítésű hajókon indulnak el, amiknek az alapját a Tiszából korábban kihalászott PET palackok adják, a hajóépítés pénteken és szombaton lesz.

A szervezők az előzetes felméréskor 12 nagyon súlyosan szennyezett gócpontot találtak a kedvelt üdülőhelyként is szolgáló tóban, ami mellesleg a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területeként az UNESCO világörökség része és madárrezervátum is működik rajta. Ezeket a helyszíneket fogják végiglátogatni a hajók vasárnaptól keddig. A hajókat kenusok kísérik majd, ugyanis a vízpart közelében felgyülemlett hulladékot azzal lehet a legjobban megközelíteni, illetve lesz egy bringás különítmény is, akik a parton szedik majd a szemetet.

A hét civil hajót idén is a közösségi adománygyűjtésből készült PETényi anyahajó kíséri majd, amire a megtelt zsákokat pakolják majd a versenyzők. Merthogy azon kívül, hogy ez egy nemes környezetvédelmi akció, vérbeli verseny is, aminek a fődíját az a hajó nyeri meg, amelyik a legtöbb szemetet szedte.

A PET Kupáról 2013 óta minden évben tudósítunk, sőt egyszer még saját építésű hajója is volt az Indexnek. Az idén a Petúnia fedélzetéről számolunk majd be a Tisza-tavi hulladékgyűjtő versenyről.

(Nyitókép: Nagy Dániel / Index)