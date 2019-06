TEK: Olyan munkát kellett elvégeznünk, amilyenhez nem volt meg a rutinunk

A 28 halálos áldozattal járó dunai tragédiában elsüllyedt Hableány roncsainak sikeres kiemelése után tartott sajtótájékoztatót a TEK főigazgatója és a dél-koreai katonai attasé a Belügyminisztériumban.

Szong Szongun először hosszasan mondott köszönetet a magyar hatóságoknak, civil szervezeteknek, a technikai, emberi segítséget nyújtó norvég, osztrák, cseh, szlovák szerveknek, civileknek és a Magyarországon lévő dél-koreaiaknak, akik részt vettek a mentésben.

A kedden kiemelt hajóroncsban négy holttestet találtak, így a tragédiának négy áldozata továbbra sincs meg. „Felkutatásukért mindent megteszünk” – ígérte a katonai attasé, aki Hajdu Jánosnak külön is megköszönte a mentési munkálatok lebonyolítását.

Olyat kellett tennünk, amit eddig nem, és kellő rutinnal nem rendelkeztünk

– mondta őszintén Hajdu János az elmúlt 13 nap megfeszített munkájáról. Elismeréssel szólt a civil szervezetekről, akiknek munkáját a mentés alatt össze kellett hangolnia a TEK hivatalos állományának munkájával.

„Nehéznek tűnt az elején, de utána egy nagyon értékes együttműködés lett belőle” – mondta Hajdu, aki szerint a képességeket tekintve egy hivatásos csapat kovácsolódott össze a tragédia helyszínén zajló munkálatokra.

Hajdu is megköszönte minden résztvevőnek a munkát a Belügyminisztériumtól kezdve az Országos Mentőszolgálaton át a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökein keresztül minden résztvevőig, aki technikával, eszközzel, hajóval, daruval vagy tudással járult hozzá a feladat – a holttestek felkutatásának és a hajó kiemelésének – végrehajtásához.

Éjszaka a búvárok nem merültek, ezt a józan ész is tiltotta – mondta Hajdu, de így is „azt tették a búvárok, amit a Dunán ilyenkor nem lehet tenni, de ezt a munkát el kellett végezni" – mondta Hajdu, megköszönve a sajtó objektív tájékoztatását is. Ez a köszönetnyilvánítás többször elhangzott az elmúlt 13 napban.

Négy áldozat még hiányzik

Egyelőre nem kizárt, hogy a négy további holttest is a kiemelt roncsban van, de ha nem, akkor hatalmas vízterületen kell kutatni – mondta Hajdu. Ám az is eredmény, hogy nem több holttestet kell felkutatni, mert „eddig is nagyon nehéz közegben” zajlott a munka. Ugyanakkor a hajótest kiemelése után még nagyobb erőkkel lehet folytatni a holttestek felkutatását. Ez a rendőrség, katonaság, civil szervezetek bevonásával történik.

A katonai attasé nem zárta ki, hogy a holttestek akár Bulgáriáig juthattak.

Ehhez Hajdu azonban hozzátette: a baleset után egy órával a belügyminiszter már a szerb hatóságokhoz fordult, így a határon már hamar megkezdődött a Duna fokozott ellenőrzése. Egyelőre semmilyen nyomról nem számolt be a szerb fél, és mivel ez a fokozott ellenőrzés időben megkezdődött, feltételezhetően a holttestek nem jutottak el Szerbiáig sem.

Hajdu szerint a kiemelt hajóroncsban a további munkát már a BRFK végzi, az ottani vizsgálódás már nem a TEK feladata. Technikai nehézséget jelent azonban, hogy a hajó továbbra is tele van iszapos hordalékkal – mondta, hangsúlyozva, hogy innentől már a rendőrség az illetékes az ügyben.

Költségeket a TEK azután téríti meg a mentésben részt vevőknek, hogy meglesz az elmúlt 13 nap munkálatainak teljes költségvetése – mondta Hajdu. Hogy ez mennyi lehet, arról a TEK főigazgatója nem bocsátkozott előzetes találgatásokba.

Az Index kérdésére a katonai attasé diplomatikusan kitérő választ adott arra, hogyan ítéli meg a tényt, hogy az ütközés másik résztvevője, a Viking Sigyn szállodahajó egy rendőrségi vizsgálat után nagyon hamar elhagyhatta a helyszínt és az országot is. A hajó nemrég újra magyar területre úszott, a rendőrség hétfőn Visegrádnál ismét vizsgálódott rajta. „Ennek megítélése nem az én feladatom, de bizonyos, hogy a vizsgálatoknak a törvényeknek megfelelően kell lezajlaniuk” – mondta.

(Borítókép: Sajtótájékoztatón Hajdu János, a TEK főigazgatója és Szong Szongun dél-korea budapesti katonai attaséja fognak kezet 2019. június 12-én. Fotó: Ajpek Orsi / Index)