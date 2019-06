Már a biztonsági öv használatát is figyeli a szupertraffipax

Több mint három éve üzemel már Magyarországon a Véda Közúti Intelligens Kamerahálózat, vagyis közismertebb nevén a szupertraffipax, amivel elsősorban a gyorshajtókra vadásztak a rendőrök. Most kiderült a rendszer már a biztonsági öv használatára is figyel, de a tavaly felmerültekkel összhangban csak az illetékes rendőrkapitányság által lefolytatott eljárás után szabnak ki bírságot is emiatt – írja a jogmagazin.hu.

A rendőrség a lap megkeresésére azt írta, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzésére kifejlesztett funkciót

jelenleg éles üzemmódban alkalmazza.

A rendőrök tájékoztatása szerint a biztonsági öv használatának figyelését is tesztelték, de arra vonatkozóan nincs adatuk, hogy a tesztek alatt hány vélelmezett szabálysértést szűrtek ki vele. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy az alkalmazás során nem a számosság, hanem a minőség az elsődleges szempont, a vizsgálatok során készült dokumentációk kiértékelése pedig az illetékes hatóságok bevonásával történt.

A biztonsági öv használatának elmulasztásáról készülő képi dokumentáció nemcsak automatizált módon kerül kiértékelésre, hanem minden esetben az eljárás lefolytatására illetékes hatóság is értékeli, így a lefolytatott eljárásban a jogsértés ténye 100%-osan bizonyítható.

– tette hozzá válaszában a rendőrség.