Megint feltúrják a 4-6-os vonalát, pótlóbuszok, autós korlátozások jönnek szombattól

Villamosvágány-felújítási munkák miatt pótlóbusz jár a 4-es és a 6-os villamos vonalának több szakaszán is a nyári tanítási szünetben, közölte a BKK

Június 15-től, szombattól a villamosok rövidített útvonalon a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek, a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között pedig pótlóbuszra kell szállni. Már ezt megelőzően, június 14-én este változik a villamosközlekedés.

A felújítás miatt korlátozásokra és lassabb haladásra kell számítania az autósoknak is a József körúton a Csepreghy utca és az Üllői út közötti szakaszon, a Ferenc körút teljes hosszán és a Petőfi híd pesti és budai hídfőjénél is. Már június 14-én hajnaltól megállási tilalmat vezetnek be a Ferenc körúton, valamint a József körút és a Fehérvári út érintett szakaszain.

A Nagykörút déli szakaszán folyó felújítás mellett július 7-től, vasárnaptól újabb szakaszon, a Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között is villamospótlás kezdődik. A Práter utca és a Goldmann György tér között június 15-én kezdődő felújítás részeként 1000 méteren cserélik ki a sínpályát, cserélik a kitérőket, továbbá a Petőfi hídon a dilatációs szerkezetet is.

A most felújítás alá kerülő vonalszakaszon utoljára 1996 és 2000 között, illetve egy-egy rövidebb szakaszon 2010 és 2013 között végeztek nagyobb rekonstrukciót.

Június 14-én, pénteken 21 órától éjfélig, továbbá június 15-én, szombaton hajnali 4 órától reggel 7 óráig csak a Széll Kálmán tér és az Oktogon között járnak villamosok, 4-6 jelzéssel.

Így lehet majd közlekedni június 14-én estétől 15-én reggelig

A Nyugati pályaudvartól Újbuda-központ felé 4-es jelzéssel, a Móricz Zsigmond körtér felé 6-os jelzéssel indul villamospótló busz. A 4-es pótlóbuszra a Nyugati pályaudvar és a Mester utca/Ferenc körút között a 923-as busz megállójában, a Boráros térnél a 918-as busz megállóhelyén (Buda felé), illetve a Ferenc körút 1. előtt (Pest felé), Budán pedig a 212-es busz megállóiban lehet felszállni.

A 6-os pótlóbuszra a Nyugati pályaudvar és a Mester utca/Ferenc körút között a 923-as busz megállójában, a Boráros térnél a 918-as busz megállóhelyén (Buda felé), illetve a Ferenc körút 1. előtt (Pest felé), a Petőfi híd, budai hídfőnél a 212-es busz megállójában, a Budafoki út/Karinthy Frigyes útnál a 6-os villamos megállójában (a budai végállomás felé) illetve a 33-as busz megállójában (a pesti végállomás felé), a Móricz Zsigmond körtéren pedig a villamosvégállomás mellett lehet felszállni.

Június 15-én, szombaton 0 órától hajnali 4 óráig a 6-os villamos helyett a teljes vonalon, a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz jár.

Így lehet majd közlekedni június 15-től

Június 15-én, szombaton reggel 7 órától a Széll Kálmán tér M és a Corvin-negyed között, 4-6 jelzéssel közlekednek a villamosok. A Corvin-negyedtől Újbuda-központ felé a 4-es, a Móricz Zsigmond körtér felé a 6-os jelzésű pótlóbusszal lehet továbbutazni.

A 4-es pótlóbusz a Pál utca (Corvin-negyed) és Újbuda-központ M között közlekedik, a 4-es villamos vonalát követve. A 6-os pótlóbusz a Pál utca (Corvin-negyed) és a Móricz Zsigmond körtér M között közlekedik, a 6-os villamos vonalát követve.

Aki a pótlóbuszról a metróra kíván átszállni, annak a javasolt átszállási pont a Corvin-negyed M megállóhely. Aki a pótlóbuszról a 4-6 villamosra kíván átszállni, annak a Pál utca (Corvin-negyed M) végállomáson javasolt átszállni.

A belváros felé utazók számára alternatív eljutási lehetőségként áll rendelkezésre

a Csepel, Soroksár, Pesterzsébet felől a Boráros térre érkezőknek az egész nyáron a megszokottnál sűrűbben induló 2-es villamos,

a budai régióból Újbuda-központba, Móricz Zsigmond körtérre érkezőknek pedig a szintén egész nyáron a megszokottnál sűrűbben közlekedő M4-es metró.

Forgalomkorlátozások a közúton közlekedőknek

A villamosvonal felújítása miatt június 15-től lényeges korlátozásokat vezetnek be, illetve változik a forgalmi rend a József körút Csepreghy utca és Üllői út közötti szakaszán, illetve a Ferenc körút teljes hosszán, továbbá a Petőfi híd pesti és budai hídfőjénél.

A József körúton az Üllői út és a Csepreghy utca között mindkét irányba buszsávot jelölnek ki, a gépkocsival közlekedők irányonként egy-egy sávon haladhatnak majd. A Nagykörút ezen szakaszán megállási tilalom lép életbe már június 14-től.

A József körút és a Csepreghy utca kereszteződésénél fordulnak majd meg a villamospótló buszok, ezért itt ideiglenes jelzőlámpás forgalomirányítás épül ki. A Csepreghy utcát a József körút felől lezárják, ezért csak a Mária utca felől lesz elérhető.

A villamosok a József körút Nap utcai / Pál utcai csomópontjában fordulnak majd vissza, így ott nem lehet majd a villamosvágányon áthaladni. Emiatt a Pál utcából nem lehet majd balra fordulni, illetve a Nap utca felé továbbhaladni, hanem csak jobbra kanyarodni. Ezt a közúti kapcsolatot a Mária utca–Üllői út–Nagy Templom utca útvonal pótolja majd.

A Ferenc körút teljes hosszán elkerítik a vágányokat és a mellette lévő felvonulási területet. A Petőfi híd irányába két sávon haladhatnak majd a gépkocsival közlekedők, az Üllői út irányába azonban a külsőben buszsávot alakítanak ki, amely mellett csak egy sávon haladhatnak az autósok. A Ferenc körúton végig megállási tilalom lesz érvényben már június 14-e reggeltől.

A Tompa utcából nem lehet majd a Ferenc körútra balra (az Üllői út irányába) kanyarodni. E közúti kapcsolat pótlására megfordítják a Knézich utca forgalmi irányát a Bakáts tér és a Hőgyes Endre utca között, így a városhatár irányába közlekedőknek az Üllői út a Bakáts tér felől a Knézich utca–Hőgyes Endre utca útvonalon lesz elérhető.

A Ferenc körút Mester utcai csomópontja körül az Üllői út irányú forgalmat egy rövid szakaszon a villamosvágányokra terelik. A csomópont forgalmi rendje ettől eltekintve egyelőre nem változik.

A Petőfi híd Pesthez közelebb eső végén, a Boráros tér felett a híd mindkét irányba két-két sávon lesz járható, azaz a Buda irányú oldalon ideiglenesen megszűnik a gyorsítósáv; emiatt a Közraktár utca felől fokozott figyelemmel célszerű felhajtani a hídra. A Buda felől érkező két sáv közül a külsőből csak jobbra, a Soroksári út és a Közraktár utca felé lehet továbbhaladni, a belsőből pedig csak a Nagykörút felé.

A Petőfi hídon átkelő kerékpárosok a pesti hídfőnél csak a Soroksári út felé vezető kerékpársávra hajthatnak rá, a Ferenc körút felé vezetőt lezárják.

Budán buszsávot jelölnek ki az Október huszonharmadika utca–Irinyi József utca útvonalon a Fehérvári úttól a Petőfi híd felé a Goldmann György térig a külső forgalmi sáv helyén.

A villamospótló buszok a Fehérvári úton az Ulászló utcai csomópontban fordulnak majd meg, ezért ott sárga villogó üzemmódban működnek majd a jelzőlámpák.

A Fehérvári úton a Bocskai út és Ulászló utca között részleges megállási tilalmat vezetnek be június 14-én reggeltől.