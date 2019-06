Orbán fia bevonult a hadseregbe

Bevonult a hadseregbe Orbán Viktor miniszterelnök fia, Gáspár, írta meg a 444. A Szolnok TV június 7-én megjelent, csütörtök estére elérhetetlenné tett Katonai eskütétel című videójában szúrták ki a miniszterelnök fiát, amint több fiatallal együtt, fegyverrel a nyakában esküt tesz.

A 444 a Szolnok TV leírására hivatkozva azt írja, a 22 honvéd kemény, különleges kiképzésen vett részt. A testnevelés mellett többek között tanítottak nekik katonai közelharcot, tájékozódást, valamint határvédelmi gyakorlat is szerepelt a programban, hiszen az illegális bevándorlás megállítása most ez egyik legfontosabb feladat.

Az eseményen, a közönségben, a hátsó sorokban ott volt Orbán Viktor is. Az eseményről készült beszámolók sehol nem említették, hogy Orbán fia is a katonák közt volt, arról se tettek sehol említést, hogy a miniszterelnök ott volt az eskütételen. A 444 azt is írja, hogy a megyei napilap online verziója, a Szoljon.hu a Google keresője szerint közölt egy galériát az eskütételről, de azokból a fotókat később eltávolították.