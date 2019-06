Letették a 15 milliós óvadékot, kiengedték az előzetesből az ukrán hajóskapitányt

Cikkünk folyamatosan frissül.

Kiengedték az előzetes letartóztatásból a Viking Sigyn luxushajó ukrán kapitányát a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet V. kerületi Nagy Ignác utcai börtönéből. A hajóskapitány eltakarta az arcát, nem mondott semmit, majd beült egy mikrobuszba.

Az ügyvédje Tóth M. Gábor azt mondta, hogy védence az események hatása alatt áll, de vitatja a bűnösségét. Az ügyvéd a baleset körülményeiről és részleteiről nem akart beszélni. Annyi derült még ki, hogy a kapitányt Budapesten egy meg nem határozott helyre viszik.

Az Index úgy értesült, hogy 10 óra körül letették a 15 millió forintos óvadékot a 64 éves Jurij C.-ért, ami után a bíróság rövid időn belül kiállította a szükséges papírokat. Arról, hogy ki fizette ki az óvadékot, egyelőre nincs információ.

A Fővárosi Főügyészség június elsején indítványozta a Hableány-hajóbaleset kapcsán halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetésével gyanúsított ukrán hajóskapitány letartóztatását, majd a bíróság elrendelte azt, de 15 millió forint ellenében lehetővé tették a szabadlábra helyezését. Ezt az ügyészség megfellebbezte, de szerdán, másodfokon megerősítette az óvadékos döntést a Fővárosi Törvényszék, azzal a kitétellel, hogy miután letették érte a kiszabott 15 milliós óvadékot, bűnügyi felügyeletbe kerülhet, technikai nyomkövető alkalmazásával.

Jurij C.-nek ezután hetente kétszer személyesen kell megjelennie a a nyomozást végző hatóságnál. Feltehetően nem hagyhatja majd el Budapestet.

Mint ismert, a Viking Sigyn szállodahajó kapitánya május 29-én nekiment és elsüllyesztette a Margit hídnál a Hableány nevű városnéző hajót, a 35 utasból hét embert ki tudtak menteni. 28 ember, köztük a Hableány kapitánya és matróza is meghalt, három embert még keresnek.

Az ügyészség szerint ki kellett volna zárni az óvadék lehetőségét

A Fővárosi Törvényszék szerdai közleménye szerint az óvadék és a nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet ellensúlyozhatja a szökés, elrejtőzés veszélyét Jurij C.-nél. A közlemény arra nem tért ki, hogy a bíróság tart-e esetleg attól, hogy a férfi bizonyítékokat tüntethet el, amire az ügyészség a fellebbezésnél utalt. Kiderült ugyanis, hogy az ukrán férfi a baleset után a telefonjáról adatokat törölt.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője szerint az ügyészég a telefonos adattörlésre vonatkozó bizonyíték miatt is indokoltnak tartotta a férfi letartóztatását, és ezt a fellebbezésben hangsúlyozták is, és emiatt az óvadékot mint lehetőséget, ki kellett volna zárni.

„A bíróság az ügyészi fellebbezésnek ezzel a részével azonban – végzéséből és közleményéből is kitűnően – egyáltalán nem foglalkozott”, mondta az Indexnek Rab. A bíróság szerint az sem releváns az ügyben, hogy Jurij C.-t a holland hatóságok is gyanúsítják, mivel április elsején ott is balesetet okozott.

Szabó József, a törvényszék szóvivője azt mondta, hogy az ügyészség nem kellően támasztotta alá a törlésre vonatkozó bizonyítékot, és azt sem tudják, hogy egyáltalán mit törölt ki.

A bíróság egyelőre nem mérlegelte a bizonyítékokat, feltételezésekre pedig nem lehet a letartóztatást alapozni, mondta.

Sem a szondázás eredményéről, sem pedig a kapitány vallomásáról nincs hír

Mint megírtuk, 60 fős nyomozócsoport foglalkozik a Hableány hajó május 29-i katasztrófájának vizsgálatával. A BRFK tájékoztatása szerint nyomban a hajóbaleset bekövetkezte után, a mentéssel párhuzamosan megszondáztatták a balesetben részes szállodahajó hajóvezetőjét, de hogy a szonda mit mutatott, azt nem közölték.

Egyelőre azt sem tudni, hogy a hajóskapitány az elmúlt napokban tett-e részletes feltáró jellegű vallomást a baleset körülményeiről. A rendőrség öt nappal ezelőtti közleménye szerint még nem volt együttműködő.

Az ukrán hajóskapitányról kiderült, hogy másodkapitányként szolgált a Viking társaságnak azon a hajóján, amely áprilisban Hollandiában balesetet okozott. Az a Viking hajó egy, az antwerpeni kikötőből távozó tanker oldalát szakította fel. A hollandiai baleset miatt a magyar rendőrség a holland hatóságokkal is felvette a kapcsolatot.