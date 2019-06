Péterfalvi nekiment Hadházyék online aláírásgyűjtésének

Hatszáznyolcvanezer magyar állampolgár személyes adatai juthattak az EU-n kívülre azáltal, hogy Hadházy Ákos az európai ügyészséghez való csatlakozásért folytatott aláírásgyűjtésbe adatfeldolgozóként vont be külföldi cégeket - ezt írja a Magyar Nemzet Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökére hivatkozva.

Mindezt Péterfalvi arra alapozva állítja, hogy az aláírásgyűjtés interneten fellelhető adatkezelési tájékoztatójában az egyesült államokbeli The Rocket Science Group LLC és a kanadai Sync.Com Inc. céget jelölték meg adatfeldolgozókként. Míg az előbbi az atlantai Georgiában, addig az utóbbi Torontóban van bejegyezve.

Bár a Magyar Nemzet nem írta meg, valójában a The Rocket Scince egy Mailchimp nevű hírlevél-küldő szolgáltatást üzemeltet, tehát nem kezd semmit az adatokkal.

A The Rocket Science Group internetes marketingtevékenységet végez, a Sync.Com pedig felhőszolgáltatásokat nyújt, vagyis adatok tárolásában segíthet. Mindez Péterfalvi szerint azt is jelentheti, hogy külföldre, Kanadába vagy az Egyesült Államokba kerülhettek azoknak a személyes adatai, akik Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozását szerették volna elérni támogató aláírásukkal.

Péterfalvi a lapnak arról beszélt, hogy számos aggály merült fel a szignók gyűjtésével kapcsolatban. Például azt is kifogásolta, hogy nincs feltüntetve a közjegyző neve, valamint felhívta arra a figyelmet, hogy ha az aláírásgyűjtésbe már közjegyzőt vontak be, akkor annak külön adatkezelési tájékoztatást is kellett volna nyújtania az aláíróknak.