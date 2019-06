Vízkorlátozást hozott a kánikula Hajdúnánásra

A hőség miatt az ivóvíz-felhasználás korlátozása érdekében néhány órára szombat után vasárnap is csökkentik a nyomást a hajdúnánási vízvezetékekben. A cél alapvetően a fogyasztás, elsősorban az öntözés és a medencék feltöltésének visszafogása.

A májusi nagy esőzések ellenére életbe lépő korlátozásról Hajdúnánás polgármestere számolt be még szombaton. Szólláth Tibor a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása alapján írta, hogy az esti megfelelő vízellátás érdekében van szükség a felhasználás korlátozására. „A rendkívüli hőség miatt olyan mértékben megemelkedett a település ivóvíz felhasználása, amit a telep már nem tud megfelelően biztosítani” – írta Facebook-bejegyzésében a polgármester.

A cégnél megerősítették, hogy vasárnap is szükség lehet a nyomás csökkentésére néhány órára, ez a magasabb szinteken lévő lakásokban esetenként vízkimaradást is okozhat. Ugyanakkor az intézkedés nem példátlan, tavaly is volt hasonló a nyár folyamán.