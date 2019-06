Leleplezték a ferencvárosi parkolási simliket, rendőrök is voltak, de a NAV széttárta a kezét

A ferencvárosi parkolási ügyekről a 444.hu készített több részes videót, amelyből például kiderült, hogy a kerület vezetésének tudtával, olykor hathatós segítségével gyakorlatilag teljesen törvénytelenül működött a kerületben a parkolás, a bevételek eltűntek, a városvezetéshez közel állók pedig kedvezményezettjei voltak a rendszernek.

Az egyik videóból az is kiderült, hogy a parkolóőröket be sem jelentették, a fizetésükkel csaltak, miből rendőrségi ügy is volt, de hiába.

Az adóhatóság arra sem vette az ügyben a fáradtságot, hogy válaszoljon a 444 azon egyszerű kérdésére, hogy a parkolójegyek „milyen hivatalos fizetést igazoló dokumentumnak számítanak, és hogy kell-e rájuk sorszám vagy sem".

Baranyi Krisztina, a kerület ellenzéki képviselője a napokban pedig hivatalosan is megtudhatta, hogy a NAV egyáltalán nem kíván foglalkozni az üggyel.

A NAV a 444 által nyilvánosságra válaszából kiderült, hogy az adóhatóság szerint „a filmből nem derül ki, hogy pontosan milyen gyanús cégről van szó, hogy mikor készültek a felvételek, hogy azon kik szerepelnek, és az sem, hogy milyen mértékű a vagyoni kár”.

Holott nemcsak a parkolóőröket fizető cég neve és a bűncselekmények tárulnak fel a filmekben, hanem hogy konkrétan a rendőrség is járt kint az egyik parkolóőr bejelentése után.