Hiába szereznek be külföldről, nincs elég K-vitamin az újszülötteknek

Bár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) május második felében ötezer doboz K-vitamint hozatott be külföldről, továbbra is hiány van az újszülöttek számára fontos K-vitaminból Magyarországon.

A K-vitamint hiányában a véralvadásban szerepet játszó véralvadási faktorok nem termelődnek kellő mennyiségben, ami életveszélyes vérzésekhez, agyvérzéshez vezethet. A gyermek megszületése után pár órával ezért rögtön a kórházban kapja meg az első adagot, ezután a hazai protokoll szerint a csak anyatejjel táplált gyermekeknek havonta adnak újabb adagot, az anyatejben ugyanis nincs K-vitamin (ha hat hónapos kor alatt a csecsemő anyatej helyett vagy mellett már tápszert vagy főzeléket is kap, és az anyatej mennyisége kevesebb, mint a hozzátáplálás, akkor nem szükséges tovább adni K-vitamint).

Május közepére Magyarországon kifogytak a készletek, mert az eddigi gyártó nem tudott szállítani. Az OGYÉI honlapján most is olvasható, hogy a hiány oka gyártói probléma, ami október 31-ig oldódhat meg. Május 23-án ezért az OGYÉi bejelentette, hogy a hiány megoldására ötezer-ötezer doboz K-vitamin behozatalát engedélyezte a gyógyszer-nagykereskedőnek gyerekek és felnőttek számára.

Ezzel azonban a jelek szerint nem sikerült megoldani a problémát. Egy olvasónk azt írta: az egyébként néhány száz forintba kerülő K-vitamint ők csak Ausztriából tudták beszerezni, ahol az átszámítva 2700 forintba kerül, és 3500 forint volt a szállítási költség. A hiányt több gyermekorvos is megerősítette az Indexnek. Egyikük azt mondta: nekik is a szülők jelezték, hogy nem tudják beszerezni a gyógyszert a patikákban. Néhányan valóban külföldről próbálják megrendelni, de ezt nem mindenki tudja megtenni, nem is beszélve a jelentős árkülönbségről.

Egy háziorvos azt mondta: jól látható, hogy a külföldről rendelt mennyiség nem elegendő, hiszen az OGYÉI májusi közleménye szerint is a hiány kialakulása előtt a gyermekeknél havonta 8 ezer doboz (!) Konakion 2 mg/0,2 ml pediatric oldatos injekció fogyott.

A háziorvos azt mondta: feltehetően a most beszerzett 5 ezer doboz nyílegyenesen a kórházaknak megy, hiszen fontos, hogy a gyerekek születésük után rögtön ott kapják meg az első vitaminpótlást (a Konakiont nem injekcióban adják be, az újszülöttek szájon át kapják meg az ampulla tartalmát). "Egy hónapban átlagosan 7 ezer gyerek születik Magyarországon, ilyen hiánynál én is azt csinálnám, hogy elsődlegesen a kórházakba vinném a készleteket" - mondta a háziorvos. Egy dobozban nem egy darab ampulla van, így az 5 ezer doboz az újszülöttek ellátására biztosan elegendő - tette hozzá.

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke is megerősítette az Indexnek, hogy a külföldről behozott 5 ezer doboz nem fedezi a szükségletet. A magyar protokoll azt írja elő a háziorvosoknak, hogy a kizárólag anyatejjel táplált gyermekeknek a születés után havonta adjanak be újabb adag K-vitamint. Ezt most nem tudják teljesíteni. "Én konkrétan arról sem kaptam tájékoztatást, hogy a Konakion helyett most mit kellene felírnom receptre, mert nem tudom, milyen más néven szerezték be a K-vitamin" - mondta Póta György.

Sem Magyarországon, sem más országban nem ritka, hogy egyes gyógyszerekből átmeneti hiány lép fel. Ennek számos oka lehet: okozhat gyógyszerhiányt a gyártási technológia átállítása, egy adminisztratív változás, egy elakadt kamion vagy egy leégett raktár is. Probléma akkor van, ha az adott készítményt nem lehet mással helyettesíteni. A gyógyszerhiány okairól ebben a cikkünkben írtunk részletesen.