Bilincsben vitték el a pócsmegyeri lovasgazdát

Egy erőtlen ló az út mellett, a bokrok között haldoklik, bordái szinte átszúrják a bőrét, annyira sovány, egy másik nem tud megállni a lábán, ezért testénél felkötve kis híján élve rohad.

Így mellékelt nekünk fotókat egy olvasónk egy pócsmegyeri lótanyáról, ahol a helyiek szerint élhetetlen körülmények között tartják az állatokat.

Vasárnap egy arra autózó helyi lakos vette észre, hogy egy ősmagyar hucul fajtájú ló a földút menti bokros részen fekszik, szinte élettelenül. Az állat ugyanis kiszökött a közeli lótanyáról, a helyi lakosok és állatvédők szerint

víz után kutatva, mert a tanyán a lovak nem kaptak sem vizet, sem ételt.

A lovak védelmére létrejött Bottyán Equus Közhasznú Alapítvány munkatársa, Tolnai Mária szerint a lótanyával már legalább tíz éve probléma van: a helyen rengeteg a lópusztulás, és már kiszökött lovat is ütött el autó. Ami viszont szerintük az egyik legnagyobb problémát jelenti, hogy nem etetik és itatják őket, ezért aztán

folyamatosan saját ürüléküket eszik meg.

A tanya tulajdonosa, Losonczi Benjámin szerint ebből semmi sem igaz. Az Indexnek azt mondta, csak az ügy lett "félelmetesen felfújva". A kiszökött ló egyszerűen nem volt megkötve, ezért sikerült elszöknie. Futás közben pedig belebonyolódott a bozótosba, így esett el. Sovány pedig csak azért volt, mert a lovaknál létezik egyfajta hierarchia, és valószínűleg ő az aljára került, ezért ették el előle az ételt. A másik lovat pedig azért kötötték fel, mert gyenge volt és fekélyes, így pedig nem terhelte a lábát. Naponta kétszer eteti a lovakat, víz pedig mindig van előttük, csak a kiérkező emberek "nem találták meg, hol van a kád".

Mindenki mást mond

Losonczi azt mondja, összesen húsz lova van, és a többi teljesen jó állapotban van. "Nem túl kövérek", mert ők csak legelnek.

Így pedig különféle támogatásokat vesz fel utánuk az államtól.

Többek között azért kap támogatást, hogy őshonos magyar lovakat tenyészt, emellett földalapú támogatást is kap, és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal is van egy megegyezése, miszerint a közeli természetvédelmi területet az ő lovai legelik le.

A Bottyán Alapítvány azt állítja, az állatok nincsenek beoltva, félig-meddig vannak rendben a papírjaik, mert bár rendelkeznek lóútlevéllel, de vérvételt igazoló papírokkal már nem, holott azt évente ismételni kéne. Losonczi ezt cáfolja. Szerinte ha valaki értene a lovakhoz, akkor tudná, hogy a huculoknál nem kötelező a vérvétel, mert ők nem versenylovak.

A helyi állatvédők már többször tettek feljelentést az ügyben, de eddig a rendőrség ezeket rendre visszadobta, a lovakat megvizsgáló hatósági állatorvos pedig a korábbi vizsgálatok alatt mindent rendben talált. A hétvégén történtek viszont a pócsmegyerieket és az állatvédőket is ugyanúgy megdöbbentette, és egy kollektív fellépésre sarkallta.

Miután ugyanis vasárnap megtalálták az útszéli bokrokban fekvő lovat, a hely tulajdonosa az állatvédők szerint

egy traktorral jelent meg, és azt mondta, a trágyadombra dobja a haldokló állatot,

mire négyen-öten állták útját a járműnek, hogy ezt megakadályozzák. Losonczi szerint ez egyáltalán nem igaz. Valóban előállt a traktorral, de csak azért, hogy

gyönyörű szépen, kíméletesen, a hónánál fogva, centiméterről centiméterre

megemelje a gyenge állatot, hogy ne legyen az út közepén. De szerinte az emberek ezt nem engedték, még a traktor motorját is leállították. "Össze-vissza szidtak, lökdöstek, ütögettek, fenyegettek" - mondja Losonczi.

A helyszínre állatorvos is kiment, de a Bottyán Alapítvány szerint a kiérkező állatorvos teljesen felkészületlenül érkezett a helyszínre, nem volt felszerelése a lovak kezeléséhez, ők maguk szereztek be infúziót az úton fekvő lónak. Ez a bizonyos állatorvos szerintük nem először volt kint a tanyán, de sosem jelentette a helyzetet a hatóságoknak. Felhívtuk telefonon az érintett lógyógyászatot, hogy megkérdezzük, milyen állapotban találták a lovakat, és hogy korábban is láttak-e állatkínzásra utaló nyomokat, de ők azt mondták, az orvosi titoktartás miatt semmilyen információt nem mondhatnak az ügyről nekünk.

Bilincsben vitték el

A helyszínre a rendőrséget is kihívták, információink szerint körülbelül egy órával a bejelentés után érkeztek csak ki. Addig a helyiek tartották fel a hely tulajdonosát, aki az állatvédők szerint megpróbálta őket elküldeni, sikertelenül.

A Bottyán Alapítvány szerint a Szentendrei Rendőrkapitányság kiérkező rendőrei is ledöbbentek a lovak állapotán, de láthatóan nem tudták, mit kellene csinálniuk. Bűnügyi helyszínelők is érkeztek a helyszínre, ahogy a helyi jegyző is. Németh Miklós, Pócsmegyer polgármestere az Indexnek azt mondta, korábban semmilyen bejelentés nem érkezett hozzájuk a lovak tartásának nem megfelelő körülményei miatt. Németh szerint ők egyértelműen elítélik "a szerencsétlen állatok" helyzetét, és nem is értik, hogy alakulhatott ez így: táplálékhiány nincs, a hely tulajdonosa pedig tapasztalt gazdálkodó, így semmi nem indokolja, hogy a lovak ennyire rossz állapotban legyenek.

Az egyik helyi állatvédő az Indexnek azt mondta, amikor a kiérkező rendőröknél rákérdezett arra, miért nem foglalják le a tanya összes lovát, az egyik rendőr azt válaszolta neki, ha lefoglalná őket, másnapra már nem lenne állása. A jogszabályok alapján ugyanis ha fennáll az állatkínzás bűncselekménye, akkor le kellene foglalniuk a lovakat. És bár a rendőrök nem foglalták le az állatokat, megengedték a Bottyán Alapítványnak, hogy az út mentén talált lovat és a másik, felkötöttet elvigyék. Ekkorra már negyven-ötven ember gyűlt össze a helyszínen, akik megpróbálták pátyolgatni a szenvedő állatot.

A rendőrök Losonczit bilincsben vitték el a helyszínről, és egész éjszaka a rendőrségen tartották. A férfi azt mondja, a gyógyszereit sem vehette be, és vacsorát sem kapott. Azzal szerinte egyáltalán nem foglalkoztak a rendőrök, hogy őt még a helyszínen az emberek megfenyegették.

A ló nem, de az ember megdögölhet?

– mondja erről.

Az alapítvány szerint "ott muszáj megszüntetni az állattartást", és mindent megtesznek majd, hogy ez meg is történjen. Elsőként feljelentést tettek a rendőrségen. A Szentendrei Rendőrkapitányság az Indexnek azt írta, állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást a 68 éves tulajdonossal szemben, de több részletet a tényállás teljes körű tisztázása miatt nem adnak. Losonczi túlzásnak tartja, hogy állatkínzással vádolják, de azt mondja, még át kell gondolnia, ő maga mit lép az ügyben.

(Borítókép: Bottyán Equus Közhasznú Alapítvány)