Szélsőjobboldali aktivisták hiúsították meg a Pride filmvetítését

Szélsőjobboldali aktivisták akadályoztak meg egy regisztrációhoz kötött filmvetítést, ahol a Pride keretein belül A Még mindig tabu? – LMBT személyek az iskolában című, oktatási célú kisfilmet szerették volna bemutatni. A rendezvényre több tanár is érkezett, a vetítést viszont el sem tudták kezdeni, mert egy szándékosan megrongált vécé miatt be kellett zárni az eseménynek helyszínt biztosító kávézót.

A Pride-hónap keretein belül mutatták volna be a Melegség és Megismerés (MM) program filmjét az egyik belvárosi kávézóban Budapesten, hétfő délután. A “Még mindig tabu?” – LMBT személyek az iskolában című, oktatási célú kisfilm bemutatóját azonban szélsőjobboldali aktivisták hiúsították meg. Az MM a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület 2000 óta működő programja. Korábban az Abcúg is részt vett az egyik órájukon, ahol a diákok egy biszexuális előadónak szegezhették a témával kapcsolatos kérdéseiket, hogy így oszlassák el a melegekkel szembeni tévhiteket és előítéleteket. A program szervezői azért is rukkoltak elő az LMBT diákokat érő iskolai bántalmazásokról szóló kisfilmekkel, hogy a témára nyitott tanárok önállóan is tudjanak a problémával foglalkozni.

A szélsőjobboldali aktivisták egy molinóval érkeztek a filmvetítésre, amelyen a “Tiltsák ki az LMBT propagandát az iskolából” felirat volt olvasható. Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója. A molinót tartó egyik férfi pedig a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom logóját viselte a pólóján.

Az esemény előzetes regisztrációhoz volt kötve, az egyik férfi viszont a neve bemondása nélkül ment be a vetítőterembe. A férfi az őt követő szervezőnek egy fiktív, trágár vezetéknéven mutatkozott be, “majd pedig megfogta a kezem, mintha kezet fognánk, de ennél sokkal agresszívabb volt” – mesélte a szervező. Ő a Pride házirendjére hivatkozva távozásra kérte, miszerint olyan személyeket nem lehet beengedni az eseményre, akik megzavarják a résztvevők nyugalmát, azonban a férfi nem volt hajlandó távozni. Sőt, továbbra is kérdésekkel inzultálta a bent ülőket, akik többször is jelezték, hogy nem akarnak vele beszélgetni.

Miközben a résztvevők beléptek a vetítőterembe, a mozgalom tagjai olyan megjegyzéseket tettek, hogy “maga oda inkább nem akar bemenni”, valamint “homoszexuális tanárok rontják meg a fiatalokat”. A mozgalom tagjai a kávézóban videófelvételt készítettek az érkezőkről, és a résztvevők felé szegezték a kameráikat és a kérdéseiket.

A bent zajló eseményeknek az vetett véget, hogy valaki tönkretette az egyik férfi vécét, a rongálás során kiszakították a beépített húzókart, kihúzták a csövet, és elázott a mosdó. A kávéház dolgozói pedig kénytelenek voltak mindenkit távozásra felszólítani, mivel nem működhetnek hibás vécével. Az ellentüntetők megjegyezték, hogy milyen véletlen, hogy pont egy ilyen eseményt áraszt el a szennyvíz. A kávézóban ugyan vannak videókamerák, a mellékhelyiségben azonban nincsenek, így csak az fog látszódni a felvételeken, hogy ki ment be oda.

A tüntetők odakint is kifeszítették a molinót, továbbra is nehezményezték, hogy a homoszexuális propagandát népszerűsítik az iskolákban. A megfélemlített résztvevők lassan elszállingóztak, csak a szervezők várták meg a rendőröket. Végül informális keretek között egy másik helyszínen az egyesület levetítette a filmet.

Nem ez az első alkalom, hogy szélsőjobboldaliak zavarnak meg LMBT témájú eseményeket, márciusban Szegeden akadályoztak meg egy roma és meleg emberekről szóló filmvetítést a Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági aktivistái.