Kiderült, mit kezdene Kálmán Olga az egészségüggyel Budapesten

Kálmán Olga, DK által támogatott főpolgármester-jelölt ezt az ATV Egyenes beszéd című műsorában bejelentette, hogy elkészült a programja, szerdán nyilvánosságra is hozza, de néhány részletet már most elárult belőle.

Főként az egészségügyet érintő részről beszélt a műsorban, mint mondta, három szám köré csoportosította a programnak ezt a szeletét: az 5, a 15 és a 25 köré.

Az 5 arra vonatkozik, hogy 5 perc alatt tudjon egy budapesti lakos időpontot foglalni szakorvosi ellátásra, ezt egy központi telefonos ügyfélszolgálat segítségével érné el.

A 15 azt jelöli, hogy Kálmán szerint egy budapesti lakos ennyi percen belül el tudjon érni akár az éjszaka közepén is egy ügyeletes gyógyszertárba. Szerinte ez leginkább szervezettség és nem pénz kérdése.

25 percen belül pedig azt szeretné elérni, hogy a nap bármely szakában, 0-24 időtartamban egy beteg tüneteket produkáló állampolgár meg tudja kapni a megfelelő ellátást.

Kálmán Olga a közlekedésre is kitért, azt mondta, beszélt szakértőkkel a 3-as metró kocsijainak klímával való felszereléséről, ami lehetséges, ellentétben minden más állítással. A BKV-nál maradva közölte: 10 év alatt 1000 hagyományos buszt elektromosra kellene cserélni, lehetne lízingelni is ezeket, ahogy most a BKV alvállalkozói teszik.

Kálmán Olga az ellenzéki előválasztáson az MSZP-P által támogatott Karácsony Gergellyel, és a Momentum által jelölt Kerpel-Fronius Gáborral mérkőzik meg.