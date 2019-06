Újraindulnak a BKK-hajók a Dunán

Újraindul a menetrend szerinti hajóközlekedés a Duna budapesti szakaszán, miután feloldották a május végi hajóbalesetet követően elrendelt hajózási zárlatot, jelentette be szerdán egy közleményben a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt.

Június 20-tól, csütörtöktől a D11-es és D12-es hajó a hét minden napján a tavasszal érvényes munkanapi menetrend szerint jár a Kopaszi-gát – BudaPart és a Rómaifürdő között.



A hajózási zárlat idején a BKV teljes hajóflottája biztonságtechnikai ellenőrzésen esett át. Az ellenőrzés során feltárt kisebb hiányosságok pótlása, a hibák javítása, illetve a visszaellenőrzés az újra közlekedő négy darab BKV-100 típusú hajó esetében megtörtént.

A járművek a szokott módon 100 százalékos felszereltséggel és hibátlan műszaki állapotban futnak ki újra a Dunára.

Két darab vízibusz tervezett karbantartása, valamint a BKV 130-as típusú hajó esedékes korszerűsítése jelenleg is zajlik. A karbantartás végeztével ezek a hajók is forgalomba állnak.



A folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően a BKV közszolgáltatásban is közlekedő hajói az egyik legkorszerűbb motorokkal rendelkező flottát jelentik ma a Duna budapesti szakaszán.