Balatoni polgármesterek: Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azt lehülyézik

Néhány napja mutattunk pár fotót Fonyód legnagyobb szabadstrandjáról: egy felújítás közepén tartanak, a fél part fel van túrva, esőben a gödrökben áll a víz, a fél parton nincs fű, betonoznak, aszfaltoznak, építkeznek, munkagépek jönnek-mennek. A legkézenfekvőbb kérdés persze rögtön az volt: milyen magyarázat lehet arra, hogy az első nyári hónap közepén túrjanak fel egy balatoni strandot, ami a képek - és most már a helyszíni szemle - alapján is állítható, nyár közepéig egészen biztosan nem készül el?

Mint kiderült, nem csak Fonyódon történik mindez: öt délnyugat-balatoni település szabadstrandjait újítják, fejlesztik éppen, ezek elkészültének eredeti határideje június 30-a, ám az biztos, hogy nem mindenhol lesz tartható ez a határidő.

Bár Fonyódon a leglátványosabb a helyzet jelenleg, de elmentünk megnézni mind az öt település szabadstrandjait, beszéltünk mind az öt polgármesterrel, kérdéseket küldtünk a felújításokat finanszírozó Magyar Turisztikai Ügynökségnek, és beszéltünk néhány helyi strandolóval, parti vállalkozóval, hogy kiderítsük, mi az oka az időzítésnek, illetve ki, mit szól hozzá. Úgy tűnik, az egyik legnagyobb "egyik oldal - másik oldal" történettel van dolgunk: mindenki a települések vezetőit hibáztatja a helyzetért, miközben a polgármesterek azt mondják: 30 éve nem volt ilyen lehetőség strandfelújításra, bűn lett volna nem élni a lehetőséggel. Hogy a pályázatot a Magyar Turisztikai Ügynökség miért csak ez év elején írta ki, arra tőlük nem kaptunk választ, csak találgatások vannak.

Balatonmáriafürdő

Keszthely felől közelítettük meg a Balaton déli partját, így mentünk végig az érintett településeken. Kicsit nehezítette a dolgunkat, hogy érkezésünk előtt két órával akkora felhőszakadás volt a tó ezen részén, hogy egész vasútállomások merültek el, sőt, éppen Fonyódnál a 7-e út egy részét le is kellett zárnia a rendőrségnek. Így fotóinkon kevesebb sóderrakásra terített törölköző, vizesárkot átugró gumimatracos nyaraló látható, ám azt tökéletesen megmutatta a nagy eső, hogy az egyébként is szezonba nyúló felújításokat hogyan tudja megakasztani egy-egy ilyen nap: egyik parton sem tudtak aznap dolgozni a munkások.

Galácz Györgytől, Balatonmáriafürdő független polgármesterétől megtudtuk, hogy a település két szabadstrandjának felújítására pályáztak, és nyertek végül több tízmillió forintot. A tereprendezés mindkét strandon folyamatban van, ahol mi jártunk, ott egészen jól állnak: a parthoz vezető utat már megcsinálták, mint megtudtuk egy ott dolgozótól, azt már június elejére elkészítették. A vécéket felújították, a játszótér is elkészült, még a parkolóban volt némi munka. Hogy miért nyúlik bele a nyárba a munka, arra a polgármester adja meg a választ: a pályázati kiírás után

elég későn tudtunk szerződést kötni, május elején kötöttük meg a támogatási szerződést.

Ennek oka pedig a kései pályázati kiírás volt.

A Magyar Turisztikai Ügynökségtől megtudtuk, 2017-ben indították el a strandfejlesztési programot, amelynek kijelölt célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon. Az első ütemben fizetős strandok felújítására írtak ki pályázatokat, van olyan a most meglátogatott települések között is, akik már azzal is éltek. Akkor 30 település 55 strandja kapott pénzt felújításra.

A mostani, második ütem már a szabadstrandok fejlesztéséről szólt, ez a program pedig idén februárban indult: balatoni, a dunakanyari és a Tisza-tavi szabadstrandok jutottak pénzhez. A Balatonnál 30, a Dunakanyarban 6, a Tisza-tónál 7 – összesen 43 darab – szabadstrand fejlesztésére kaptak a vízparti települések összesen több mint 4,4 milliárd forint összegű támogatást, írta az MTÜ.

Az érintett önkormányzatokkal márciusban támogatói jogviszonyt létesítettünk és minden igényelt előleget átlagosan 5 munkanapon belül átutaltunk. A strandfejlesztések során elsősorban családbarát fejlesztéseket – árnyékolt játszóterek, családbarát vizesblokkok, baba-mama szoba kialakítását –, akadálymentesítést, vízbe jutást és vízbiztonságot növelő fejlesztéseket, a strandok infrastruktúrájának megújítását, partszakaszainak és zöldfelületeinek rendezését, és a strandok attrakciófejlesztését támogattuk

- írták.

A polgármester elmondta, ez az időzítés azt jelentette, hogy mire megtervezték a felújításokat, mire egyáltalán találtak kivitelezőket, akik ilyen szűk határidőre vállaltak ekkora beruházásokat, gyakorlatilag vért izzadtak. Ráadásul nem segített a munkálatokon az sem, hogy májusban két hétig gyakorlatilag éjjel-nappal esett az eső. Akkor szinte egyáltalán nem tudtak haladni a munkákkal, miközben a június 30-i határidő ugyanúgy adott.

Ám annak ellenére, hogy ez elkerülhetetlen kényelmetlenséget okoz a nyaralóknak, helyieknek, és annak ellenére, hogy a polgármesterek szerint igazságtalanul támadják emiatt az önkormányzatokat, akiket a határidők kész helyzet elé állítottak, mindezek ellenére sem döntenének másképp, nem utasítanák el a lehetőséget.

Ezt nem lehetett kihagyni, aki ezt kihagyta volna, arra meg azt mondták volna, hogy hülye. Így haladunk előre, és az ember polgármesterként mit tud csinálni? Él a pályázatokkal

- mondta őszintén a balatonmáriafürdői polgármester, aki hozzátette, harmadik ciklusát tölti, de ilyen fejlesztési lehetőség még nem volt soha ezeknek a strandoknak a rendbetételére. És bár szerinte az elmúlt egy-két hét nagy melege beindította a szezont, de valójában igazából a hónap közepétől számít szezonnak, a június mindig gyengébb hónap itt. És volt helyi is, aki ezt mondta a strandon: a németek július közepén jelennek meg tömegével a településen. A polgármester szerint ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a június 30-i határidőre tényleg be tudják fejezni a munkálatokat, néhány faültetés marad majd, ám azt őszre teszik, nem akarnak a nyár közepén fát ültetni.

Mindenesetre a MÁV friss közleménye szerint - részben a jó időjárásnak köszönhetően - már tényleg benne vagyunk a szezonban. "Jól látszik a június 15-én életbe lépett nyári menetrend első hétvégéjén eladott menetjegyek számából, hogy a tavalyi bázishoz képest jelentősen, 27,5 százalékkal nőtt az utasforgalom a balatoni vonatokon" - írta a MÁV.

Balatonfenyves

A településen két strandot is felújítanak, a kettőt összesen 270 millió forintból.

Ha egy településvezetőnek lehetősége nyílik 270 milliót elkölteni két strandra, akkor az bűncselekményt követ el, aki visszautasítja

- fogalmazott az Indexnek Lombár Gábor, Balatonfenyves független polgármestere. Elmondta, hogy a határidők miatt nem volt könnyű összehozni a kivitelezőket, a közbeszerzést végigcsinálni, de szerinte végeznek határidőre, mert nem nehezítették a saját dolgukat olyasmi beruházásokkal, ami engedélyeztetéssel jár. Szerinte ez soha nem látott fejlesztési lehetőség volt, és ha ennek az az ára, hogy két héttel később tudjanak rendesen megnyitni, "ám legyen".

Látja, hogy az emberek türelmetlenek a munkálatok miatt, és meg is érti, de sokszor szerinte a stílus már sok: a polgármester a leghülyébb, a legkorruptabb, stb. Ők - ahogy egyébként az 5 településből többnél is - pénteken fórumot tartanak, ahol talán meg tudják beszélni a lakosokkal.

Mi a kisebb strandon, a Csalogány strandon voltunk, ahol a fent említett hatalmas eső miatt állt a víz a füvön is, de a vízelvezető árok is tele volt. Így strandolóval nem, csak pecásokkal találkoztunk. A munkálatok látványosan tartanak: bár a vízhez levezető út térkövei lerakva, de a baba-mama házat még építették. Utóbbi egyébként minden strandon lesz, a pályázati kiírás egyik lényege volt, hogy "családbarátabbá" tegyék ezeket a strandokat, így külön helyiség lesz pelenkázásra, illetve a vécékben is lesznek gyerekvécék. Emellett mindenhol megújul a világítás, a parkoló, játszótér, strandröplabda-pályák, napvitorlákat tesznek ki, stb. Az időzítés kapcsán azért megjegyezte a polgármester:

Ha ne adj Isten 2 hónappal korábban írják ki a pályázatot, több éjszakám lett volna, amit nyugodtan alszom végig.

Fonyód

Az 5 település közül a leglátványosabb, és ahonnan több olvasó is írt, fotókat küldött, az Fonyód. Ez többek között azért van, mert a város legszélesebb, Árpád-parti strandjáról van szó, ami viszonylag keskeny részen használható, és ennek is most az egyik felén teljesen eltűnt a fű a felújítás miatt, középen pedig a vízzel párhuzamosan végigfut egy futópálya. A tervek szerint, legalábbis, mert most gyakorlatilag végig van vágva egy árokkal, amiben érkezésünkkor, a vihar után állt a víz.

Hidvégi József, Fonyód polgármestere (Fidesz-KDNP) az Indexnek elmondta, hogy a kései indulást még az is akadályozta, hogy májusban hosszú napokig csak esett, amikor nem lehetett földmunkákat végezni. Az új vécéket már 26-án át tudják majd adni, ám a parton végigfutó futópályára már kértek kéthetes halasztást, amit meg is kaptak. Így a végső elkészülés már csak nyár közepére várható. De azt is hozzátette, hogy Fonyódon összesen 11 strand van, ebből felújítás csak 5 szabadstrandon folyik. Ezeken - ahogy a többi strandon is - megújulnak a vizesblokkok, a lejárók, a játszóterek, padok, világítás, sportpályák.

Olyan lehetőség volt ez a város számára, egy félmilliárdos beruházás, ami 20-30 éve hiányzott. Az önkormányzat most minden erőforrását ide csoportosította, hogy ez a beruházás sikerüljön

- mondta a polgármester, ám a kritikák, és támadások miatt azt is hozzátette

polgármesterségem legrosszabb időszaka ez.

Hidvégi arról is beszélt, hogy a kicsapó hullámok miatt rossz időben sokszor áll a víz ezen a részen, ezen a parton, ami a munkát is hátráltatja. Ha 50 km/órásnál erősebb szél van, már áztatja a partszakaszt, ezért is javítják a partvédelmet. És azt ő is elmondta, hogy a kiírás időzítése miatt végül május elején tudtak a kivitelezővel szerződést aláírni. A helyiek egyébként nem tudják, hogy mennyire lesz tartós a futópálya egy olyan szakaszon, ahol sokszor áll a víz, de leginkább nem ezt kifogásolták. Hanem természetesen az időzítést.

Többen elmondták, hogy bár már hallották, hogy a pályázat most lett kiírva, de nem értik, a turisztikai ügynökség, ha már nem tudta hamarabb kiírni, akkor miért nem lehetett a szezon utánra időzíteni a határidőt, hogy ne vegyék el a fél nyarat ezektől a strandoktól. Az időzítésre mi is rákérdeztünk a az MTÜ-nél, de erre nem kaptunk választ, csak annyit írtak,

A fejlesztések többsége a megvalósítási határidőig, június 30-ig befejeződik, így már az idei nyár hátralévő részében, majd a következő strandszezonokban a megújult, magasabb minőséget biztosító szolgáltatásokat élvezhetik a szabadstrandokat látogató magyar családok és külföldről érkező turisták.

Volt polgármester, aki valamiféle "maradvány pénzről" tudott, tehát az MTÜ-nek volt még felhasználható pénze, amit valamiért mindenképp ilyen határidővel kellett felhasználni.

A helyi vendéglátósok szintén nem értik, hogy miért kellett így időzíteni, ráadásul a mai napi helyzetet látva nem hiszik, hogy akár nyár közepére befejeződnének a munkálatok. Volt, aki beszélt a munkásokkal, akik szintén nem voltak túl bizakodók a munkálatok határidőre történő elvégzése kérdésében, ráadásul ahogy az ottlétünk időjárása megmutatta: teljesen kiszámíthatatlan, mikor esik ki újabb egy-két nap.

A part menti házak tulajdonosai, akik többségében külföldieknek adták ki azt, szintén nagyon idegesek amiatt, hogy az érkező vendégek ezekkel az állapotokkal találkoznak majd. Ráadásul ők nem hisznek abban, hogy a fél parton eltüntetett fű visszanőne nyár végéig.

Balatonboglár

Mészáros Miklós, Balatonboglár fideszes polgármestere az Indexnek elmondta, megérti, ha bosszantja a lakókat, turistákat a nyárba belecsúszó felújítás. Hogy a szabadságukat kivevő emberek ezzel találkoznak néhány strandon, de a pályázat kiírásának időzítésével gyakorlatilag kész tények elé voltak állítva ezek a települések. A felújításra adott pénz rengeteg, azt most adták, nem nagyon volt mozgásterük. Onnantól, hogy feltűnt ez a lehetőség már csak azon vannak minden erejükkel, hogy minél hamarabb megvalósuljanak a fejlesztések.

Február utolsó napján értesültek a pályázatról, március közepére lettek kiszámítva a műszaki tartalmak, áprilisra közbeszerzés, május elején szerződéskötés, a kivitelezők pedig nem egészen 60 napos kivitelezést vállaltak, ami egy 400 milliós beruházásnál nagyon komoly, mondta a polgármester. Gyakorlatilag az összes balatonboglári szabadstrand megújul, 2 strand 100-100 milliót kap, 4-re pedig 50-50 milliót tudnak költeni. Az olyan extrákkal, mint a baba-mama szobák végül 430 milliót tudnak elkölteni. Itt is van világításcsere, térkövezés, új padok, vízlejárók, játszótér, mászófal. A polgármester bízik benne, hogy a földmunkákkal, a komolyabb építkezéssel meglesznek határidőre, maximum egy-két pad kihelyezése csúszik át júliusra.

Mészáros Miklós elmondta, hogy tervezték, hogy a Jankovics telepen található védet platánsor mellé lámpasort építenek, ám ott nagy lakossági ellenállás volt, féltették az építkezés miatt a fák gyökereit például. Így a polgármester szerint erről a tervükről végül letettek.

Balatonlelle

A balatonlellei felújításról már múlt vasárnap összedobott egy galériát a Velvet. A településen egy 200 milliós beruházást hajtanak végre, amelynek egy része már elkészült. A hosszú partszakaszon, a parttól néhány méterre végigfutó, eredetileg betonkockákkal lerakott utat újra térkövezik, mellé egy részen napelemes lámpasort állítanak. Padokat, kukákat, vízlejárókat, vizesblokkokat telepítenek.

Kenéz István, Balatonlelle független polgármestere az Indexnek elmondta, persze, hogy kellemetlen, ha belelóg a nyárba egy ilyen beruházás, de azok, akiknél a közbeszerzés elhúzódott, még rosszabb a helyzet. Mert bár hivatalosan ugyan nincs még főszezon, de ha jó az idő, akkor sokan érkeznek.

A sok-sok kellemetlenség mellett halálos vétek lett volna kihagyni

- összegzett a polgármester, aki elmondta, hogy a partvonal egészén végfutó sétánynál addig is megpróbálnak minél több helyen biztonságos vízhez jutást kialakítani.

Mennyi kell abból a térkőből?

Apropó térkövezett sétány: ez ugyanolyan megosztó, mint egyébként minden városképet, vagy vízpartképet meghatározó beruházás. A kommentek és a helyiekkel beszélgetésből is kiderült, hogy bár van, aki szerint a 30 éve ledobált betonkockák helyett sokkal szebb, és rendezettebb az új térkő, sokak szerint nagyon elrontja a Balaton-képet ez az olcsó, egyentérkő mindenhol. És hát nyilván felmerülhetne jogosan a felvetés, hogy egy ilyen arculatot meghatározó beruházásnál miért nincs valamilyen egyeztetés a lakókkal, akár néhány választható lehetőség megszavaztatása, de erre megint ott a másik oldal: szűkös határidőn belül kellett lepörgetniük a városvezetéseknek a pénz lehívást, valószínűleg az első tervekre, az első ajánlatra, az első kivitelezőre kénytelen voltak igent mondani.

Az is kérdés, hogy nem lesz-e sok a térkővel lefedett rész. Lellén úgy tűnt, hogy csak ott van térkő, ahol korábban is betonnal fedett út volt, de más strandon viszont látszott, hogy egykor füves területre is került bőven a térkőből, illetve a vízhez levezető út is ki lett szélesítve. A képeken látszik, hogy Balatonmáriafürdő egyik strandján is mintha megszaladt volna a térkő. Ami szakemberek szerint ráadásul csoda, hogy ilyen mennyiségben rendelkezésre áll, sokszor a gyártók sem tudják lekövetni a felhasználás sebességét.

Nyilván felmerül a kérdés, hogy egy szabadstrandra kell-e ilyen szintű kövezet, illetve, hogy milyen szinten emeli a hőmérsékletet is ez a felület. Sőt, talán még az is, hogy ha ennyire kiépítik a szabadstrandokat, vajon adnak-e a fizetős strandok annyival többet, hogy fizessenek is érte az emberek, főleg, hogy a szabadstrandokon a megújult vizesblokkok mellett értékmegőrzőket is kihelyeznek.

Az biztos, hogy ezeket a vitákat nem nagyon folytatják le általában Magyarországon, és nem csak a most gyorsan kivitelezett balatoni strandberuházásoknál, hanem egy előre tervezett budapesti, vagy bármilyen nagyvárosi fejlesztésnél sem. De nem csak a térköveknél: nekem például nap mint nap el kell sétálnom amellett a hülye helyre tett, borzasztó Sisi-szobor mellett a Madách téren.

