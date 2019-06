Miután leszúrta a húgát, a hazaérkező anyjára is rátámadt a biatorbágyi férfi

Brutális események színhelye volt az a biatorbágyi ház, amelyben hétfőn egy férfi előbbleszúrta a húgát, majd az időközben hazaérkező anyjára rátámadt, és fojtogatni kezdte. Egy ismerős segítségével fékezték meg a férfit, akinek most a Pest megyei Főügyészség a letartóztatását kezdeményezte.

Az ügyészség szerint a férfi az édesanyjával és a húgával élt Biatorbágyon. Róla azt közölték, hogy a középiskolai tanulmányait nem fejezte be, egy-egy munkahelyen csak rövid ideig dolgozott, évek óta kábítószert fogyasztott. A családjával gyakran kiabált, meglopta őket, agresszív volt velük.

2019. június 17-én reggel a gyanúsított és a húga, a bűnügy egyik sértettje volt otthon. A lány munkába készült. A gyanúsítottnak elvonási tünetei voltak, a testvérével veszekedett. Ennek során megragadta a sértettet és a nyakát addig szorította, míg a fiatal nő eszméletét vesztette. A férfi ezután leszúrta a testvérét.

A lány a szúrás következtében életét vesztette. Az édesanya, a bűnügy másik sértettje délelőtt többször próbálta elérni a lányát, de nem járt sikerrel. Ezért megkérte egyik ismerősét, hogy nézzen be hozzájuk, miközben ő is hazaindult. A házhoz érve a fia nem engedte be. Befeszítették a ház ajtaját, az anya belépett és meglátta lánya holttestét.

A gyanúsított az édesanyja mögé lépett és fojtogatni kezdte az asszonyt. A sértett az ismerőse segítségével tudott a fia szorításából szabadulni. A gyanúsított ezután elmenekült otthonról.

A több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsított férfi szökésének, elrejtőzésének veszélye a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és a bűncselekmény elkövetése után tanúsított magatartása miatt fennáll. A bűncselekmény jellege és az elkövetés körülményei a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését indokolják. A Pest Megyei Főügyészség ezért tett indítványt a gyanúsított letartóztatásának elrendelésére.