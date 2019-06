Nagy kavarodást okozott Ferihegy sérült kifutópályája

Számos olvasónk jelezte, hogy repülőgépük nem szállt fel szerda este, vagy ha fel is szállt, a céltól jó messzire tette le őket. Sorban állás, taxizás saját pénzen, idegen városban, használhatatlan ételkuponok. A káoszt valószínűleg az okozta, hogy két órán át zárva volt Ferihegyi reptér, mert megsérült a futópálya.

A Wizzair szerda esti Brüsszel-Charleroi-ba repülő járata a menetrend szerinti 18.20-as indulás helyett többszöri halasztás után végül 22.30 órakor szállt fel Ferihegyről, írta olvasónk. Az utasokat arról tájékoztatták, hogy Liege-ben szállnak le (a Charleroi reptér 23 órakor bezár), ahonnan busszal szállítják őket a Charleroi reptérre.

Ehelyett nagy megrökönyödésünkre a gép Köln-Bonn reptéren szállt le éjfélkor

– számolt be olvasónk.

Itt egy óra eltelte után kiderült, buszokat nem sikerült szervezni a továbbutazáshoz, hanem közeli szállodákban helyezik el az utasokat reggelig. Éjjel fél 2-kor kezdődött a szállodai szobák kb. másfél órás kiosztási regisztrációja. Az utasoknak taxival kellett eljutni a hotelokba, saját pénzükből hitelezve a fuvardíjat.

Kollégánk, Márton Balázs is ezen a gépen ült, aki szerint azért késtek, mert – mint ahogy megírtuk –, sérülés miatt két órára lezárták a ferihegyi kifutópályát. Meg kellett várni, míg lehozzák a lezárás miatt üresedő tankú gépeket. Más gépeknél is gondok voltak, a mellettük álló Ryanair-gépről is sokan leszálltak.

20 forint pluszkiadás eddig a reptéri élet

A Smartwings Korfura tartó járatának utasai is rosszul jártak. Mint egyikük írta, a járatot többször is átrakták különböző indulási időpontokra, különböző kapukhoz, ámde sosem indult el. Az A6-os kapunál egy egész repülőnyi ember, köztük több kicsi gyerek ül, fekszik, vár ellátatlanul, hogy elindulhasson. A repülőtér vizet hozott. A légitársaság semmit, jelentette hajnal 4-kor.

Később megjelent a Smartwings embere, és tájékoztatta őket a szükséges tudnivalókról. Elég nagy volt a felzúdulás. Akinek van utasbiztosítása, már bejelentette az eseményt. A biztosítók igazolásokat, dokumentumokat kérnek. Sajnos, egyelőre nem látszik, ki fogja kiadni a szükséges igazolást, miszerint a járat egyáltalán nem indult el. Cserejáratot nem ajánlottak fel.

Ezt követően egy nő adott a várakozóknak kuponokat, amikkel ételt lehet venni. A kupont sajnos nem fogadta el az étterem, ahol reggelit vették, mert nincs lepecsételve.

Ferihegyen elég drága az élet, eddig több, mint 20 000 forint volt az itt-tartózkodásunk, pedig igazán megfontoltan költöttünk

– összegezte olvasónk.

Úgy tűnik, bukták a korfui nyaralás első éjszakáját és napját. Az utazási iroda sem jelzett vissza, hogy mire számíthatnak.

A momentumosok is megszívták

Brüsszelben „felejtette” Budapestre tartó utasait a Wizz Air, írja a 24.hu. A gépen utaztak volna a Momentum EP-képviselői, akik azt ígérték, nem hagyják annyiban, hogy a légitársaság törvénysértően bánik az utasaival. Több mint három óra várakoztatás után törölte a Wizz Air szerdán este a Brüsszelből Budapestre tartó járatát, és segítségnyújtás nélkül hagyták az utasokat a reptéren – számolt be Facebook-oldalán Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője.

A politikus szerint egyetlen Wizz Air-es kapcsolattartó sem volt elérhető a helyszínen, a szolgálatban lévő reptéri vezető pedig széttárta a kezeit. A következő járat, amire át tudták volna foglalni őket, szombaton indul, szállást nem tudnak biztosítani, és a reptérről egy órára lévő városba való bejutásban sem tudnak segíteni – sorolta a képviselő.

Lapunk keresi a Wizzairt a fenti ügyekben.