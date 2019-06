Kiengedték a csengeri örökösnőt, nyomkövetőt kell viselnie

Házi őrizetbe került Sz. Gáborné, a csengeri örökösnőként elhíresült asszony, és nyomkövetőt kell viselnie – írja a 24.hu. A nő tavaly, a választási kampány idején került a figyelem fókuszába, amikora Magyar Nemzet megírta, hogy a fideszes Kósa Lajos évekkel korábban elhitte neki, hogy 1300 milliárd forintnyi vagyont örökölt, és közreműködött volna a vagyon sorsának rendezésében, amiért cserébe a nő mintegy 800 millió forintnyi eurót eurót adott volna a politikus édesanyjának.

Kósa többször is találkozott Sz. Gábornéval, aki befektetési tanácsot kért tőle, majd a találkozást rögzítő közjegyzői dokumentumot is használva másoktól további kölcsönöket kért. Összesen 368 millió forintot csalhatott ki a mesés örökség ígéretével. A nő még az áprilisi választás előtt külföldre utazott, majd Svájcban elfogták és kiadták Magyarországnak. A vagyonát zárolták, és azóta a férje és az egyik fia is meghalt. Kósa Lajos utóbb csalónak nevezte Sz. Gábornét, de sosem adott világos magyarázatot arra, hogy pontosan mi volt a szerepe a zavaros ügyben, és miként ülhetett fel egy ennyire átlátszó hazugságnak. A botrányos ügy részleteit ebben a cikkben foglaltuk össze.