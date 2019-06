Megható rövid történet egy balesetben eltűnt, majd előkerült kutyáról

Péntek korán reggel egy Facebook-poszt kezdett el terjedni, amiben Bea egy csúnya baleset képét, illetve egy kutya fotóját osztotta meg. A szöveg pedig az volt:

SEGÍTSETEK MEGTALÁLNI HANAKÁT!!! Párom ma reggel súlyos balesetet szenvedett az M3-as Gödöllői szakaszán. Egy felelőtlen sofőr esőben száguldozott... Hála az égnek kisebb sérülésekkel megúszta. A kutyánk Hanaka, egy rettentően felénk Shiba Inu kiszabadult a boxból és most nem tudjuk merre jár. Mire pàrom ki bírta magát szuszakolni a roncsból, addigra már nyoma sem volt. SEGÍTSETEK! OSSZÁTOK! VÁRJUK HAZA HANAKÀT!!!

A posztot alig egy óra alatt már több mint ezren osztották meg, miközben Bea elmondása szerint folyamatosan kapta az üzeneteket vadidegenektől is, egyikük például azt írta, el is indult a környékre keresni.

Az autót vezető Zoli a képet látva tényleg csoda, hogy épségben szállt ki az autóból. Erre Bea elmondta, hogy

"Az nagy csoda. A vezető oldali ülés víz alatt van. Ha elvesztette volna az eszméletét, akkor nem éli túl. Valahogyan kimászott és csak néhány zúzódás van rajta."

A másik autó sofőrjéről is annyit tud, hogy komoly sérülés nem történt, ő is ki tudott mászni az autóból. A balesetről a rendőrség is beszámolt.

A gyorsan terjedő poszt alatt egy órán belül jött egy komment, amiben egy Facebook-poszt volt. Egy nő megosztotta, hogy a kisbagi pihenő vécéjében talált egy rémült fehér kutyát.

Amikor ezt látta Bea, felhívta a párját, hogy elmondja neki.

a telefonja teljesen elázott így csak annyit értett, hogy Kisbagi pihenő.... A rendőr, aki vele volt visszahívott és már úton is voltak Hanakáért

- meséli. Bea azt mondja, a legelső lépés volt, hogy felhívta az autópálya-rendőrséget, akik azonnal keresni kezdték a kutyát. "Mire a rendőrök odaértek a baleset helyszínére, már mondták a páromnak, hogy mindenki a kutyust keresi".

Végül Zoli a helyszínelő rendőrök egyikével elhajtott a pihenőbe, ahol a vécében még mindig ott volt a rémült Hanaka.

Fantasztikus összefogás volt

- összegzett Bea. A nagy találkozást a rendőr örökítette meg egy fotón: