Fél a börtöntől az erőszakos apját leszúró lány

Otthon van a 13 éves galgahévízi Bernadett, a családja pedig bízik benne, hogy nem kell börtönbe mennie. Ő az a lány, aki néhány napja az otthonukban egy késsel megölte 54 éves apját. Az apa a családtagjaira támadt, a 18 éves fiát megszúrta, feleségét megverte, Bernadett ezután szúrta meg őt.

A lány a "körülményekhez képest" jól van, írja a Bors. A lap azt is tudni véli, hogy a lányt a családtagjai mindenben támogatják, rengeteget foglalkoznak vele. A nővére egy közeli településen él, de most ő is hazaköltözött. A családtagok tartanak attól, hogy Bernadettnek esetleg börtönbe kell vonulnia, ugyanakkor a Borsnak egy szakértő azt mondta: az egy büntethetőséget kizáró ok, ha a hatóságok jogos védelemnek minősítik az esetet. Márpedig az is jogos védelem, ha Bernadett a családtagjai védelmében követte el a gyilkosságot.