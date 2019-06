Égett a Mom Sport teteje, meghalt egy nyolcéves gyerek

Kigyulladt egy huszonöt négyzetméteres használaton kívül fabódé a Csörsz utcai Mom Sport tetején a XII. kerületben, írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók az oltás során egy nyolc éves gyermeket eszméletlen állapotban hoztak ki az épületből, újraélesztését azonnal megkezdték, ám a helyszínen életét vesztette.

A helyszínen tartózkodó kollégánk több tűzoltóautót, rendőrt és mentőt is látott a budai sportközpont előtt, azt írta, az utcáról csak a füstöt lehetett észre venni. Telefonon sikerült elérnünk a Mom Sport recepcióját, ahol azt mondták, kiürítették a teljes épületet, az uszodát és a csarnokot is, habár a tűz csak a szomszédos Fitness and More edzőtermét érintette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.

Fotó: google.com

A BKK honlapja szerint lezárták a Csörsz utcát, terelve közlekedik a 212-es busz, és nem érinti a Csörsz utcai és Sirály utcai megállót.