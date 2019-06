Hónapok óta azt álmodta a lány, hogy bennég valahol

A MOM-tűzben elhunyt 8 éves lány anyja az RTL-nek nyilatkozott. A gyerek pszichiátrián is volt a rémálmaival. Közben arra továbbra sincs válasz, hogy jutottak be a gyerekek az elzárt területre. A nyomozás jelenleg is tart, egyelőre nincs felelőse a halálesetnek.