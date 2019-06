"Igen? Az az én nevemen van? Akkor csakis abban indulhatok!" Horváth Imre, a 75 éves egykori szocialista újpesti önkormányzati, illetve országgyűlési képviselő az Index megkeresésére elismerte, gondolkozik azon, hogy ezúttal az önkormányzati választáson induljon el októberben, ismét Újpesten. Méghozzá egy civil szervezet, az ÚPK Újpesti Patrióták Egyesület színeiben, amelyet május közepén ő jegyeztetett be, és amelynek a papírok szerint ő is az elnöke.

Mivel nem vagyok egyetlen párt tagja sem, csakis egyesület jöhet szóba, mert kapcsolatban akarok maradni a választókkal. Érti, nemcsak polgármesterség jöhet szóba, képviselni kell az embereket

– mondta Horváth. Kérdésünkre ugyanakkor többször is csupán hárított: még csak gondolkozik, valóban elindul-e. Csinálnak majd mérést, "mert tudunk itt csinálni", mondta, kifejtve: kell a támogatottság, ami szerinte egyébként az ellenzéki pártok mögött nincs meg. De az ÚPK-nak meglehet.

Aprócska bökkenő, hogy létezik egy másik UPK is Újpesten, az Újpestiek Közössége Egyesület, amely már korábban, 2018 decemberében létrejött, amelyben az összes ellenzéki párt képviselteti magát, továbbá a Momentum által adott helyi polgármesterjelölt, Déri Tibor az elnöke.

Ez az UPK lesz az, amely az ellenzéki összefogás polgármester- és képviselő-jelöltjeit indítja a IV. kerületben, noha a szavazólapon elvileg fenn lesz az összes résztvevő párt (helyben akár hatpárti együttműködés is lehet) logója is. Ettől függetlenül aligha véletlen, hogy Horváth Imre, vagy az újdonsült civil szervezete bejegyzésében "segítségére lévők" az ÚPK nevet választották. Kérdésünkre, hogy mit jelent a Újpesti Patrióták Egyesületéből a rövidítésben szereplő "K" betű, a politikus azt mondta, azt hogy "közösség". És hogy akkor miért nem ez lett a név is? Horváth szerint

így adódott.

Amikor pedig rámutattunk, hogy kísértetiesen hasonlít ez az ÚPK egy másik szervezet nevére, azonnal rávágta, "higgye el, hogy nem tudom, mert nem láttam annak a másik szervezetnek a papírjait. Nem az én ügyem, hogy ha hasonlít". Horváth nem akar azzal foglalkozni, hogy összekeverhető-e esetleg a két szervezet, szerinte ugyanis ők be vannak jegyezve, ez pedig feljogosítja akár a választáson való indulásra is az egyesületet, mint az a célkitűzéseik között is szerepel.

Apropó célkitűzések, illetve a civil szervezetek bírósági bejegyzésében szereplő "cél szerinti leírás": az ÚPK és a UPK esetében gyakorlatilag szóról szóra megegyezik. Hogy miért? Idevágó kérdésünkre Horváth Imre nem adott érdemi választ, azt pedig, hogy jelenleg milyen tevékenységgel tartja az ÚPK a kapcsolatot az újpesti választókkal, elintézte annyival: "Ha így megnézte, akkor maga jobban tudja, mivel foglalkozik az egyesület". Meg is néztük.

Az összellenzéki UPK azt írta:

"Elsődleges cél olyan civil közösség kialakítása, mely nem tagozódik be a ma ismert pártok mögé, így valóban képes megtestesíteni a már oly szükséges nemzeti összefogás ideáját. Az UPK Egyesület alapvetően az Újpesti Közélet alakítására biztosít lehetőséget, de az Egyesület céljainak érdekében lehetőséget kíván teremteni egyéb, az országos és globális témák felvetéséhez megvitatásához. Az UPK Egyesület célja elérésének érdekében lakossági- és kulturális beszélgetéseket, eseményeket szervez, online felületeket üzemeltet, újságot ad ki. - Közös, jelenlegi pártpolitikán felülemelkedő nemzeti gondolkodás kialakítása, elterjesztése. A nemzetközi magyar- magyar kapcsolatok erősítése a Szövetség alapelveinek mentén. - Új magyar családpolitika kialakítása. Új, nemzeti érdeken alapuló gazdaságpolitika kialakítása és annak a közéletben történő elterjesztése. A magyar hagyományőrző kultúrához kapcsolható értékek védelme az ebben résztvevők közösségeinek erősítése, támogatása. A kulturális értékek mai társadalmunkba történő mélyebb beilleszkedésének elősegítése. - A magyar ifjúságnevelés megújítása a hagyományos magyar és keresztényi értékrend mentén. Természetesen figyelembe véve a mai modern kor elvárásait. - Cél mindazon nagykorú Magyar állampolgársággal és választójoggal rendelkező személyek összefogása, akik kiábrándultak a mai politikai kultúrából és választói szavazatukkal nem támogatnak egy politikai pártot sem, azonban a nemzet sorsáért és jövőjéért aggódó, annak javításáért tenni akaró választópolgárok. - Egyesület tagsága közgyűlési határozattal dönthet, hogy önállóan képviselteti magát a választásokon, illetve a lehetőségeknek megfelelően alakíthat ki a választási szereplések eredményessége érdekében politikai szövetséget."

Eközben a Horváth-féle ÚPK céljai - segítségképpen vastagon olvasható a különbség az előző felsoroláshoz képest - :

"Elsődleges cél olyan civil közösség kialakítása, mely nem tagozódik be a ma ismert politikai pártok mögé, így valóban képes megtestesíteni a már szükséges nemzeti összefogás ideáját. Az Egyesület alapvetően az Újpesti Közélet alakítására biztosít lehetőséget, de az Egyesület célja továbbá az egyéb, az országos és globális témák felvetése és megvitatása. Cél a közös, a jelenlegi pártpolitikán felülemelkedő nemzeti gondolkodás kialakítása, elterjesztése. A nemzetközi magyar- magyar kapcsolatok erősítése. Új magyar családpolitika kialakítása és annak a közéletben történő elterjesztése. A magyar hagyományőrző kultúrához kapcsolható értékek védelem, az ebben résztvevők közösségeinek erősítése, támogatása. A kulturális értékek mai társadalmunkba történő mélyebb beilleszkedésének elősegítése. A magyar ifjúságnevelés megújítása a hagyományos keresztényi értékrendek mentén, természetesen figyelembe véve a mai modern kor elvárásait. Az Egyesület különös tekintettel és odafigyeléssel foglalkozik az Újpesten élő rendvédelmi nyugdíjasokkal és a halmozottan fogyatékos polgárokkal. A cél mindazon nagykorú magyar állampolgársággal és választójoggal rendelkező személyek összefogása, akik kiábrándultak a mai politikai kultúrából és választói szavazatukkal nem támogatnak egyetlen pártot sem, azonban a nemzet sorsáért jövőjéért aggódó, annak javításáért tenni akaró választópolgárok. Az Egyesület tagsága közgyűlési határozattal dönthet, hogy önállóan képviselteti magát a választásokon, illetve lehetőségeknek megfelelően alakíthat ki a választási szereplések eredményessége érdekében szövetséget."

A két szöveg tehát, egyetlen kitételtől és a gondos "névváltoztatástól" eltekintve szó szerint megegyezik. Horváth Imre többször megismételte, még csak gondolkodik, nincs eldöntve semmi, de szerinte nem lehet zavar a gépezetben a jelentős azonosság az ÚPK és az UPK között, mert "aki elmegy választani, az felkészül", ő maga pedig nem aggódik mert demokráciában elfogadható, hogy több civil szervezet induljon egy választáson.

Szerinte egyébként még mindig jobb, hogy egy egyesület tagja, mintha egy olyan konglomerátumé, mint a másik egyesület. Értetlenkedésünkre ezt a gondolatát nem fejtette ki, csak annyit mondott, hogy mindenki tudni fogja a választáson, hogy az UPK-ban lévő pártoknak nincs tömegbázisuk.

Én az emberekkel kapcsolatban vagyok

– mondta, és politikai szándékaival kapcsolatban kifejtette, amellett, hogy valamilyen módon képviselné az embereket, "benne van az együttműködés lehetőségében is". Kérésünkre, hogy kivel, Horváth Imre azt mondta, mindenkivel tárgyal, "aki nincs benne ebben a konglomerátumban, de ha megkeresnek, akkor velük is". Újabb kérdésünkre azt is mondta, hogy a Fidesszel sem tárgyal, majd pedig állította, Egerben családi kötődése van, ezért jegyeztette be ott, az Egri Törvényszéken az egyébként újpesti lokálpatrióta egyesületét.

A törvényszék névellenőrzésén éppen azért csúszhatott át ez a bejegyzés, mert az UPK eközben a fővárosban jött létre, véli Déri Tibor, a Momentum politikusa, az ellenzék közös polgármester-jelöltje. Azt mondta az Indexnek, keresik a jogorvoslati lehetőséget a választók megtévesztésére szolgáló, egyértelmű trükk miatt. A polgármester-jelölt szerint kitartanak saját UPK-juk, azaz az Újpestiek Közössége Egyesület mellett, ez lesz a hatpárti együttműködés jelölő-szervezete helyben.

Déri szerint a "Wintermantel Zsolthoz bejárással rendelkező" Horváth Imrének egyértelműen nem egyéni akciójáról van szó. Állítása szerint az exszocialista politikust a kerületi, avagy az országos Fidesz irányíthatja, méghozzá azért, mert a kormányoldal érzi a vesztét Újpesten, ahol a legrosszabb fővárosi eredményüket produkálták a májusi európai parlamenti választáson. Déri Tibor szerint az álcivil névhasználati trükk csak a kezdet, a Fidesz Újpesten mindent bevet majd, mert láthatóan számukra ez egy érdekharc.

Bárhogyan is próbálja rejteni Wintermantel Zsolt, az ilyen eszközök jól megmutatják, ő is a Fidesz embere, éppen úgy Orbán bábja, mint más helytartók és kiskirályok. Ez ellen kell fellépnünk októberben

– fogalmazott Déri.

Az ügyben felmerült érintettsége kapcsán kerestük Wintermantel Zsolt újpesti fideszes polgármestert is, ám cikkünk megjelenéséig nem értük el. Amint válaszol kérdéseinkre, frissítjük írásunkat.

Újpesten egyébként az ellenzéki együttműködés 2018-ban egyéni képviselő mandátumot eredményezett az ellenzéknek, azon belül is a DK-s Varju Lászlónak. Amikor kiderült, hogy az MSZP belement a megállapodásba, így a DK-é és nem az MSZP-é lett a körzet, a volt szocialista képviselő Horváth Imre, aki a Kiss Péter halála miatt rendezett időközi választáson szerzett 2014-ben mandátumot ebben a körzetben, korábban pedig két ciklusban is önkormányzati képviselő volt, kilépett a pártból és elindult függetlenként a választáson.

Horváth Imre tavaly 1332 szavazattal 2.34%-os eredményt ért el.

Ismert az is, a újpesti ellenzék első közös jelöltje, Szalma Botond családi okok miatt visszalépett néhány hete. A momentumos Déri Tibort a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd, várhatóan az LMP és a Jobbik is támogatja majd októberben.