Nyílt levélben ment neki kihívóinak Tarlós István

Megmutatta Tarlós István, hogy igenis tart a kihívótól, sőt, azt is egyértelművé tette, mely kihívóktól tart leginkább az őszi önkormányzati választás előtt. Noha a kormánypárti támogatású főpolgármester eddig bohózatnak tartotta és bagatellizálta az ellenzéki előválasztás procedúráját, most mégis egy teljes oldalas publicisztikát szentelt a témának. Az írásnak a Magyar Nemzet szentelt helyet, de átvette a teljes kormánymédia.

Tarlós azzal kezdi:

Az 1897 és az első világháború közti évek politikai stílusát idéző ellenzéki magatartás köszön vissza az utóbbi időben. Obstrukciók, tumultuózus jelenetek közintézményekben, létező és virtuális ügyek összemosása, általánosítások, gyűlölködés, a tárgyilagosság mellőzése. Most éppen Budapest a tét. Az ellenzéknek ez presztízsügy. Szubsztanciája pedig az önkontroll nélküli hatalomvágy. Még ez sem tilos, csak az a baj, ha valakik elvakultságukban már nem ismernek határt, és a szakmai ismereteket, a realitást ezzel szemben túlzottan figyelmen kívül helyezik. Abban bízva, hogy az emberek úgyis alulinformáltak és feledékenyek.

A főpolgármesternek láthatóan az önállóságát, az Orbán Viktortól való függését, és a Fidesz-kormánnyal szemben elmulasztott kiállását, a budapestiek valódi képviseletét érintő mulasztásait ért kritikák fájnak a legjobban. Tarlós ugyanis rögtön azzal kezdi írását, hogy kifejezze, 30 politikai pályafutása alatt senkitől nem kapott utasításokat. Szerinte nem igaz, hogy ő függ Orbántól, sőt Kálmán Olga vagy Karácsony Gergely sokkal kevésbé önállóak Gyurcsány Ferenc árnyékában.

Ezután Tarlós arról ír, az előválasztási vitákon elhangzottakat nevetségesnek és a választókat megtévesztőnek ítéli.

Októberben rólam fognak szavazni, nem a miniszterelnök úrról. Engem kell legyőzniük. Arról pedig nem érdemes vitába bocsátkozni, hogy Kálmán vagy Karácsony majd bemászik a karmelitába, és delejezi Orbán Viktort.

A főpolgármester szerint az előválasztási ceremónia nem a választás törvényes szabályai szerint történik, az egész dolog választásnak álcázott marketingtevékenység. "A tényleges részvételi aránytól kezdve a válaszadók hovatartozásán, válaszainak komolyságán át a szavazatok számáig és megoszlásáig hitelesen semmi nem ellenőrizhető." Sőt, Tarlós egyenesen úgy ír:

Nekem mindegy, melyik induló nyer, de ettől függetlenül az egész dolog egy választásnak álcázott marketingtevékenység. Agitpropművelet, tömegmanipuláció, a sajtóban való szakadatlan forgolódás és a szereplők átárazásának kísérlete, továbbá nyilván listakészítés a szavazókról, amit ők szavakban annyira elítélnek.

A főpolgármester nehezen követhető gondolatmenete szerint az egésznek az az értelme, hogy "megpróbálják az országosan imamalomszerűen ismételgetett korrupciós vádjaikat a fővárosra is rávetíteni, miközben Budapesten 9 év alatt egyetlen korrupciós botrány sem volt." Egyébként is, a teljesen érdektelen, vitának nem is nevezhető vitákból kiderült, hogy a jelöltek programjai nem is összeegyeztethetőek, Kálmán Olgának láthatólag fogalma sincs az önkormányzati rendszer működéséről.

Tarlós azt is állítja, Kálmán Olga és Karácsony Gergely közlekedéssel kapcsolatos ígéretei pár hónap alatt csődbe vinnék a BKV-t, és még Puzsér Róbert sem mondott "akkora dőreségeket", mint Karácsony vagy Kálmán. Egyébiránt Karácsony Gergely

2018-ban például összesen 18 másodpercet (!) szólalt fel a jegyzőkönyvek tanúsága szerint.

De a főpolgármester ezután sem nyugodott meg, a szerinte tartalmatlan programokból és vitákból merítve részletesen reagált az őt ért kritikákra, hosszan sorolva mindazt, amit a saját eredményének tud be, és ami miatt szerinte fölösleges lenne leváltani a városvezetést. Miután pedig minderről Tarlós István nem kíván sem a közgyűlési ellenzékkel, sem pedig kihívóival vitába szállni, írása végén arra jut:

Fogalmam sincs, hogy ezekkel a jelöltekkel miről lehetne vitatkozni.

Kérdés csak, hogy akkor mi sarkalta a nyílt levele megírására.

