Gyurcsány: Karácsony Gergely megmutatta, hogy tud küzdeni

Éppen csak bezártak a szavazókörök, az este hat órára ígért eredményhirdetés előtt számot vetett az elmúlt hetek eseményeivel Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke egy, az "eredmények ismeretének hiányában" típusú előválasztás-értékelést tett közzé Facebook-oldalán, amelyből azonban könnyen következtetni lehetne arra, ő maga mire számít.

Gyurcsány értékelte a részvételi adatokat, melyek alapján hozzávetőleg minden negyedik ember, aki öt évvel ezelőtt az ellenzéki főpolgármester-jelöltre szavazott, most részt vett az előválasztáson. A volt kormányfő köszönetet mondott ezeknek a választópolgároknak, majd arról írt:

Gyurcsány szerint mindezt a valóságos verseny hozta létre. "Karácsony Gergely biztosnak és lefutottnak tűnő egyszemélyes szereplése helyett valóságos küzdelmet láttunk", írta, hozzátéve, ez teremtette meg szerinte az új helyzetet. Ezután úgy fogalmazott:

5. Karácsony Gergely megmutatta, hogy tud küzdeni. Jól állt neki, engem is meglepett teljesítménye, semmi oka szégyenkezni. Kálmán Olga újságíróból pár hét alatt politikus lett, kiderült, hogy nemcsak népszerű kérdező, hanem felelős cselekvő is tud lenni. Kerpel-Fronius Gábor ismeretlenként is végtelenül szimpatikusan lépett a politika világába, most megismert személyisége és felkészültsége egyaránt feljogosítja, hogy politikai vezető legyen.

Gyurcsány ezt követően valamiért már múlt időben írt arról:

Hittünk abban, hogy a polgári, európai szabad Budapest érdekeit Kálmán Olga képviselné a legjobban. És a haza, Budapest érdeke a legfontosabb, ezért ha kell, változtatunk korábbi véleményünkön. Mondom másként: a megállapodás szent, a vélemény szabad. Megállapodást betartottunk és a jövőben is be fogjuk tartani. Most is Kálmán Olga támogatása mellett döntenék, ha azt gondolom, ez hazám érdeke. A budapestiek most viszont pontot tettek e dilemma végére, eldöntötték, hogy ki legyen Tarlós István kihívója. És eszünk ágában se lesz megkérdőjelezni a budapestiek döntését.