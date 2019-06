Baltával támadt épületekre és buszmegállóra az ittas esztergomi férfi

Egy év és nyolc hónap börtönbüntetést kapott egy esztergomi férfi, aki június 22-én baltával támadt a környezetére, írja a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség közleményében.

A férfi egy kocsmában ivott, amikor élettársa közölte vele, hogy elköltözik otthonról, ezért aztán a vádlott hazament, a fészerből magához vett egy baltát. Ezután élettársa munkahelyéhez ment, ahol a baltával a vaskaput ütötte, majd azt többször belevágta a házra felszerelt névtáblába, lámpákba, kapucsengőbe, mozgásérzékelőbe.

Amikor a szomszéd rászólt a vádlottra, hogy fejezze be a rongálást, a baltát annak a házába is belevágta. Ezután még több házba, egy buszmegállóba és egy teherkocsi tükrébe is belevágott a baltával.

A férfit a rendőrök fogták el az utcán. A visszaesőnek minősülő vádlottat felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és kétrendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétségében találták bűnösnek.