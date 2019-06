Kigyulladt egy gyerekeket szállító busz Somogy megyében

Kigyulladt egy gyerekeket szállító autóbusz a 65-ös úton, Som település közelében pénteken, de nem sérült meg senki - közölte az MTI.

Azt még nem tudni, miért gyulladt ki a busz, de mindenki időben le tudott szállni róla. A tűzoltók szerint a buszon negyvenöten utaztak. A lángokat megfékezték, majd hőkamerával átvizsgálták a buszt.

Az 51-es úton, Ráckevénél is kigyulladt egy busz motortere péntek délután, szerencsére arról is mindenki épségben le tudott szállni.Két szabadnapos tűzoltó hét porral oltóval kezdte meg a lángok oltását, majd az egységek egy vízsugárral visszahűtötték a motort, és hőkamerával is átvizsgálták.