M. Richárd: Csak a Lupa parkolójában vezettem

Július 5-én, pénteken, várhatóan hosszan, egész nap tárgyalják majd a bíróságon a Dózsa György úti, két ember halálával végződő közlekedési baleset ügyét, tudtuk meg az ügy egyik vádlottja, M. Richárd védőjétől. A tárgyalás már reggel elkezdődik, amin délelőtt orvosi, műszaki és informatikai szakértőket hallgatnak majd meg, és várhatóan a térfigyelő kamerák felvételei is előkerülnek, leginkább az M. Richárd által vezetett autó sebessége lesz továbbra is az egyik fő kérdés. Délutánra pedig tanukat rendelt be a bíróság, őket fogják meghallgatni.

M. Richárd ellen tavaly december elején emeltek vádat a Dózsa György úti, két ember halálával végződő közlekedési baleset ügyében, amit összevontak egy korábbi, testi sértéses ügyével.

Az első tárgyalási napon a gyanúsított tagadta ugyan, hogy a megengedettnél gyorsabban hajtott volna, de kifejezte sajnálkozását a baleset miatt. A baleset mindkét sofőrje ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra az ügyészség, a baleset az ügyészség szerint a következőképpen zajlott: M. Richárd jogosítvány nélkül a megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó, 135-140 km/h sebességgel közlekedett a XIII. kerület, Dózsa György úton a Kassák Lajos utca kereszteződés irányába.

A kereszteződésbe ekkor érkezett gépkocsival egy 47 éves férfi, és szabálytalanul, kis ívben bekanyarodott a szemből, eltúlzott sebességgel érkező vádlott elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbbséget. A kanyarodó gépkocsiban két személy utazott a sofőrön kívül. A vádlottak gépkocsija olyan erővel ütközött össze, hogy mindkét jármű felsodródott a járdára és elütött három gyalogost. A balesetben a kanyarodó jármű egyik utasa olyan erővel zuhant ki az autóból, hogy sérülései miatt a helyszínen meghalt. A másik utas a kórházi kezelés során halt meg, a három gyalogos pedig könnyebben sérült.

A tárgyaláson jegyezte meg a férfi ügyvédje, hogy M. Richárdnak komoly szívbetegsége van, ezért kérte, hogy engedjék ki a férfit az előzetes letartóztatásból. M. Richárd 2018 vége óta volt letartóztatásban, mivel előtte többször is megszegte a házi őrizet szabályait. Végül idén februárban M. Richárdot kiengedték a börtönből a szívműtétje miatt, majd az április 15-ére kitűzött tárgyalást eltolták július 5-ére, mivel az ügyvédje szerint ügyfele egészségi állapota és a rehabilitációja nem teszi lehetővé, hogy ott legyen a tárgyaláson. Most viszont ott lesz a július 5-i tárgyaláson, legalábbis ügyvédje és maga M. Richárd is ezt erősítette meg az Indexnek.

Közben több olvasónk is elküldött egy videót, amit maga M. Richárd osztott meg, ahogy egy sportkocsival hajt ki a Lupa Strand parkolójából. A felvétel abból a szempontból érdekes, hogy M. Richárdnak bevonták a jogosítványát. Rákérdeztünk erre nála, és azt mondta, nem szokott közúton vezetni egyáltalán, itt is ráírta a videóra Instagramon, hogy magánterület.

A Lupa egy magánterület, ott vezethetek, csak közúti forgalomban nem vehetek részt. Magánterületen az is vezethet, akinek nincs jogosítványa. Közúti forgalomban sofőrrel járok.

- mondta M. Richárd, az egészségi állapotáról pedig annyit, jól van, minden héten jár kontrollra: "Volt két hónap rehabilitáció, utána csökkentett teljesítménnyel lehetett edzeni, most már lehet sportolni" - mondta.

A magánterületen vezetés ebben az esetben egyébként nem tudom, mennyire védhető jogosítvány nélkül, hiszen ugyan valóban jelzi is a Lupa, hogy magánterület, ám ez a parkoló a közforgalom elől nincs elzárva, abba bárki behajthat.

M. Richárd védője a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, szeretnék elérni, hogy a rendőrség szüntesse meg nyárra a bűnügyi felügyeletet, hogy külföldre is mehessen M. Richárd:

Jogerős bírósági döntés van arról, hogy az ügyfelünknek nem kell nyomkövetőt viselnie. Hogy ezen lesz-e változtatás, azaz lesz-e újabb ügyészi indítvány, azt nem lehet megmondani. De az ügyésznek természetesen joga, hogy indítványozza ezt. Ahogy nekünk is jogunk van ahhoz, hogy beadjunk egy indítványt, hogy a bíróság szüntesse meg nyárra a teljes bűnügyi felügyeletet, hogy akár külföldre is mehessen az ügyfelünk. Ha szökni akart volna, nyilván megtehette volna, hiszen nincs rajta nyomkövető